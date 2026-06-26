Президентът Доналд Тръмп е започнал истинско съревнование с първата дама Мелания Тръмп относно интериорния декор на съответните им отделни спални след завръщането си в Белия дом за своя втори мандат. Необичайните подробности около битката за дизайна се разкриват в нова, скандална книга, която дебютира на пазара тази седмица, пише People. Изнесените факти сочат, че обсесивният фокус на държавния глава върху преобразяването на стаите е подложил обслужващия персонал на извънредно напрежение.

Три телевизора и интериорни капризи в банята

В съответствие с дългогодишната си страст към златото и тежкия, позлатен дизайн, Тръмп настоявал изцяло да преобрази личните си покои в стил "Мар-а-Лаго“, като понякога сам пренасял масивни предмети. Описвайки американския лидер като абсолютен "телевизионен маниак“, авторите Хаберман и Суон разкриват, че той е инсталирал три огромни телевизора в стаите си – два в спалнята и един в банята. Истинско предизвикателство за екипа обаче се оказала банята на Тръмп, която била изцяло покрита с мокет. Този избор хвърлил в паника служителите поради постоянния риск от поява на мухъл, тъй като частта до душа оставала напълно подгизнала. За да се справят, чистачите поставяли по-малко парче от същия килим върху основния мокет, като постоянно го ротирали, разменяли и сушели в сушилните на Белия дом.

Сблъсъкът за съдбата на Розовата градина

Напрежението сред персонала ескалирало дотолкова, че всички се надявали на директна намеса от страна на първата дама Мелания Тръмп, която да обуздае дизайнерските идеи на съпруга си. Ситуацията станала критична, когато президентът решил изцяло да асфалтира емблематичната Розова градина на Белия дом, за да я превърне във вътрешен двор за партита. Щом се заговорило, че Тръмп възнамерява да трансформира историческото място в копие на имението си във Флорида, от екипа на първата дама дошло остро съобщение, изразяващо нейното изключително недоволство. В крайна сметка се стигнало до компромисно решение, при което тревата била павирана с луксозен бял камък, но историческите розови храсти останали напълно непокътнати.