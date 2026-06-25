Финалистката от риалити формата "Ергенът: Любов в рая“ Натали загатна за нова романтична връзка в живота си, след като публикува кадри с фитнес треньора Велислав Ангелов броени месеци след раздялата с предишния си партньор Орлин. Двамата герои от телевизионното шоу сложиха официално край на отношенията си през март, като запазиха добри чувства и уважение един към друг.

Новата светска клюка бързо набра популярност в интернет пространството. Пътят на Натали и Орлин след предаването остава хубав спомен за тях, като всеки от тях се е насочил към лични цели и нови предизвикателства, информира Plovdiv24.bg.

Кадрите, които събудиха любопитството

Изглежда, че хореографката отново се носи на крилете на любовта, съдейки по последната ѝ публикация в социалната мрежа Instagram. Натали сподели снимки, на които позира в компанията на Велислав Ангелов, придружени от умилното послание "Моята друга половинка“. На кадрите двамата се държат за ръка, а мъжът я целува нежно по главата. Въпреки красноречивите фотоси, които ясно издават близост, Натали все още не е направила официален коментар, с който изрично да потвърди, че двамата са двойка.

Кой е новият мъж до риалити звездата

От личния профил на Велислав Ангелов в социалните мрежи става ясно, че той работи като личен треньор и от дълго време се занимава професионално с калистеника. Новата изненадваща компания на хореографката е запалена по екстремните преживявания. Снимките и текстовете в описанието му в Instagram също така категорично показват, че той е голям почитател на татуировките.