Известната адвокатка Амал Клуни направи неочаквано лично признание по време на събитието Cartier Women's Initiative, разкривайки за огромната жертва и загубата на лично пространство, които е трябвало да понесе след брака си с холивудската звезда Джордж Клуни. Тя сподели как животът ѝ се е променил драстично след запознанството им през 2013 г. и пред какви професионални дилеми я е изправило постоянното медийно внимание.

Сблъсъкът между холивудския блясък и правосъдието

Преди да свърже живота си с актьора, Амал е поддържала ясна и категорична граница между професионалната си кариера и своя личен живот. Появата на папараците обаче я принуждава многократно да разсъждава върху "едностранчивия поглед“ на медиите към нея, като често се е улавяла, че се притеснява дали дадена рокля за парти няма да попречи на авторитета ѝ в понеделник пред съдията. В крайна сметка тя се примирява с новата реалност в името на любовта към съпруга и децата си, като днес гледа на нещата много по-прагматично и отказва да позволи на притесненията да диктуват решенията, важни за семейството ѝ.

Пълна изолация за близнаците Александър и Ела

Семейство Клуни са родители на осемгодишните близнаци Александър и Ела и полагат огромни, денонощни усилия да ги държат напълно изолирани от папараците и светлините на прожекторите. Преди време в интервю за списание GQ Джордж Клуни сподели, че съществуват хора, които биха злоупотребили с публичното достояние на децата, поради което двамата със съпругата му се борят упорито за неприкосновеността на личния им живот. В тази връзка семейството е въвело и едно задължително, изключително строго правило за всички свои гости – всеки, който прекрачи прага на дома им, трябва да остави мобилния си телефон на входа, за да се гарантира, че никой няма да направи скрити снимки на близнаците. Пред списание Glamour Амал Клуни допълни, че след като е станала родител, тревогата ѝ от външна намеса се е засилила, което налага тези мерки за свеждане на публичното въздействие до минимум.

Имения в Европа и Америка

Голяма част от времето си семейството прекарва в Южна Франция, близо до Прованс, където притежава внушителен замък от XVIII век в град Бриньол. Луксозният имот е оборудван с лозови масиви, басейн, тенис кортове и специална къща за гости. Извън френското си имение, Джордж и Амал притежават мащабна колекция от недвижими имоти по света, включително голяма къща в Англия, прочутия си дом на езерото Комо в Италия, както и собствени жилищни обекти в Калифорния и Ню Йорк.