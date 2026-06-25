Попфолк изпълнителката Магда преживява тежка катастрофа с АТВ на 28-годишна възраст, която поставя живота ѝ в реална опасност и променя завинаги светогледа ѝ. Инцидентът води до тежки счупвания, дни наред в реанимация и откриването на опасен вътрешен кръвоизлив, изискващ месеци на сложно медицинско възстановяване.

Преди инцидентът певицата вече е падала веднъж от същото превозно средство, но силното желание за каране надделява над страха и тя се качва отново. Самата изпълнителка няма почти никакви ясни спомени от сблъсъка и отваря очи директно в болничното заведение.

Борбата за живот в болницата

Лекарите в болницата установяват сериозни счупвания на подбедрицата и таза на младата изпълнителка. Първоначално никой не подозира за най-опасния медицински проблем, но впоследствие показателите ѝ рязко се влошават, появява се силна отпадналост и сънливост. След спешни прегледи е открит вътрешен кръвоизлив в областта на таза, който поставя оцеляването ѝ под сериозен въпрос.

Страхът и кошмарът за родителите

Докато за певицата този период остава като празно петно в съзнанието, нейните родители преминават през огромен шок. Баща ѝ не намира сили да влезе в болничната стая и да я види неподвижна на легло, а по-късно в инвалидна количка и с патерици, докато майка ѝ остава неотлъчно до нея. Години по-късно, минавайки край стария им блок, майката проплаква на дъщеря си, че в моментите на най-голям отчаяние е искала да се хвърли от десетия етаж. Този семеен страх е жив и до днес, като при всяко пътуване за участие Магда трябва да изпраща съобщения, че е пристигнала благополучно.

Любов и подкрепа по време на възстановяването

Въпреки болката и безсилието по време на рехабилитацията, родената в Бургас певица пази и топли спомени от този период заради огромната любов, с която е била обградена. Нейната майка и двете ѝ лели, които са готвачки, се грижат за храната ѝ с любими гозби като мусака и пълнени чушки. Близката ѝ приятелка Аделина Цанева се превръща в истинска опора, като двете прекарват времето в разговори и шеги, включително и за това къде точно да "паркират“ инвалидната количка по време на разходките навън.

Завръщането към сцената и нормалния ритъм

Инцидентът се случва в един от най-силните кариерни периоди за Магда, което налага нейни колеги да поемат част от професионалните ѝ ангажименти. Желанието ѝ за живот обаче я връща бързо на крака, като тя започва да посещава фитнес залата веднага щом състоянието ѝ позволява, с цел да се среща с хора и да усети обичайния ритъм. Две десетилетия след своя музикален дебют през 2003 г. с песента "Море и суша“ и спечелената тогава награда за "Дебют на годината“ на "Тракия фолк“, тя отчита инцидента като ценен житейски урок.

Критика към поведението на новото поколение

Изпълнителката споделя, че наблюдава с известна тревога съвременните тенденции сред младите артисти в жанра, където границата между провокацията и прекаляването често се прекрачва. Като майка на малко момиче тя се вълнува от посланията към подрастващите и признава, че се чувства обидена, когато обществото поставя всички попфолк изпълнители под общ знаменател. Тя е категорична, че сценичното поведение е изцяло личен избор и отговорност на самия изпълнител, а не изискване на собствениците на заведения.

Щастие и хармония в личния живот

Извън професионалната сцена певицата се радва на хармоничен семеен живот със своята половинка Влади, с когото се запознават именно във фитнес залата. Двамата не са сключили официален брак, но са изградили стабилна връзка, основана на пълно доверие, пише "Галерия". Заедно отглеждат своята дъщеричка Никол, която е зодия Козирог и през миналата година е прекрачила за първи път училищния праг.