Актьорите Спартак Тодоров и Йоанна-Изабелла Върбанова се сгодиха по време на романтично пътуване до Париж, където под светлините на Айфеловата кула младата дама даде категоричен положителен отговор на предложението за брак. Емоционалната новина бе споделена от самия артист в социалните мрежи, който беляза събитието с думите: "Ние. Париж. Генезис. Мост. Да.“

Връзката между двамата творци от години се определя като една от най-артистичните в българските среди, информира Plovdiv24.bg. Годежът на двойката идва като естествено продължение на споделения им свят, изграден върху дълбоко разбиране за изкуството и взаимна подкрепа в трудните моменти на творчески търсения.

Творческият път на Йоанна-Изабелла Върбанова

28-годишната Йоанна-Изабелла Върбанова гради стабилна кариера в българското кино и театър. Родена в София в семейството на оперния певец и журналист Иван Върбанов, тя завършва класически балет в Националното училище за танцово изкуство, а впоследствие придобива висше образование в НАТФИЗ. Актрисата, която притежава каскадьорски умения и се изявява като певица, е позната на театралната публика с ролите си в постановките "Женитба“ и "Кашонът“, както и от екранните си превъплъщения в популярните телевизионни поредици "Скъпи наследници“ и "С река на сърцето“.

Спартак Тодоров и детската мечта за сцената

Спартак Тодоров носи името на легендарния тракийски гладиатор, избрано от неговите родители като символ на сила, свобода и непобедим дух. Интересът му към актьорската професия се заражда в ранна детска възраст под влиянието на филмите с Джим Кери, като първоначалното му желание е да се развива в комедийния жанр, но впоследствие кариерата му се насочва към по-дълбоки драматични превъплъщения.

От криминалния сериал "Алфа“ до моноспектакъла "Спартак“

Популяризирането на младия актьор в публичното пространство е свързано с участието му в криминалния сериал "Алфа“ през 2024 година, където той демонстрира силни психологически и драматични качества. След края на този проект Тодоров преминава през период на сериозни професионални колебания, съмнения в посоката си и нежелание да излиза на сцената, от които впоследствие се ражда неговият личен моноспектакъл "Спартак“. Проектът се превръща в творчески катарзис и ново начало за актьора, като по време на цялата вътрешна битка негова постоянна опора, вдъхновение и опора остава неговата любима Йоанна-Изабелла.