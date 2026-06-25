Холивудските звезди Кейт Хъдсън и Хавиер Бардем официално дадоха старт на снимките на новия си съвместен филм "Hello & Paris“ по улиците на Ню Йорк. Продукцията обещава да се превърне в една от най-очакваните романтични комедии през следващите години.

Двамата актьори заснеха част от първите сцени за проекта в Ню Йорк, като сериозно впечатление направи епизод, включващ страстна целувка помежду им, информира Plovdiv24.bg. На снимачната площадка Кейт Хъдсън се появи в ефирна рокля с флорални елементи и елегантен розов шал, докато носителят на "Оскар“ Хавиер Бардем заложи на класическа визия с кремаво сако, бяла риза, тъмносини панталони и кафяви мокасини.

Целувка само за филма

Сюжет и вдъхновение зад проекта

Историята проследява необичайното запознанство между независим ландшафтен архитект и успешна писателка на бестселъри, преминаваща през лична и творческа криза. След неособено успешна първа среща в Париж те започват да си разменят книги, рецепти и писма между Европа и Америка, което постепенно прераства в дълбока връзка. Проектът е написан и режисиран от Елизабет Чомко, позната с драмата "What They Had“, а сценарият е вдъхновен от романа "That Part Was True“ на Дебора Маккинли, отличен от редакторите на The New York Times Book Review.

Актьорски състав и продукция

Освен Хъдсън и Бардем, в лентата участват още Джема Чан, Стив Зан, Ейслинг Беа, Мариан Жан-Батист и Фил Дънстър, което допълнително засилва зрителския интерес. Продукцията се реализира от компанията Amazon MGM Studios, която придоби световните права за разпространение на филма по-рано тази година.

На снимачната площадка

Завръщане към жанра и нови хоризонти

За Кейт Хъдсън "Hello & Paris“ бележи голямо завръщане към жанра на романтичните комедии за първи път от близо десетилетие, след като в миналото тя се превърна в любимка на публиката с хитове като "Как да разкараш гаджето си за 10 дни“ и "Булчински войни“. Междувременно актрисата продължава да разширява творческите си хоризонти, като наскоро стана ясно, че тя ще си партнира с Ана де Армас в еротичния трилър "Palm Grove“.