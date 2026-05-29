Актрисата Лиса Кудроу се оказа в обтегнати отношения с част от колегите си от хитовия сериал "Приятели“, след като публично оповести подробности за огромните остатъчни доходи, които актьорският състав продължава да получава. Думите на звездата предизвикаха сериозно напрежение в актьорския екип и доведоха до дистанциране между доскоро близки приятелки.

Милионите от "Приятели“ и реакцията на Дженифър Анистън

Според изнесената информация Лиса Кудроу е споделила, че тя и останалите актьори от основния състав печелят по около 20 милиона долара годишно повече от три десетилетия след официалния старт на проекта през 1994 г. Тези разкрития не са били приети добре от Дженифър Анистън, която винаги е настоявала личният ѝ и финансов живот да останат защитени от публичното пространство.

Ролята на "шестата приятелка“ и напрежението на снимачната площадка

Ситуацията се усложнява допълнително от скорошни интервюта, в които Кудроу коментира трудностите по време на снимачния процес. Тя признава, че често се е чувствала в сянката на своите колеги и е оставала с усещането, че в Холивуд я възприемат просто като "шестата приятелка“. Близки до звездите споделят, че Лиса има навика да казва повече от необходимото пред медиите и рядко осъзнава кога преминава границата, въпреки че няма за цел умишлено да обиди никого.

Охлаждане на отношенията и риск от пропусната сватбена покана

Поведението на Кудроу е разстроило сериозно Анистън, тъй като именно тя и Кортни Кокс дълги години бяха сред най-големите поддръжници и най-близки приятелки на Лиса. Източници твърдят, че Дженифър вече е започнала да се дистанцира от колежката си, а последните събития само са затвърдили това решение. Самата Кудроу не смята обсъждането на хонорари за голям проблем, но за Анистън темата е изключително чувствителна. Напрежението между двете вече поставя под въпрос дали Лиса Кудроу изобщо ще бъде поканена на предстоящата сватба на Дженифър Анистън с хипнотерапевта Джим Къртис.