Примата на българската поп музика Лили Иванова официално изрази своята благодарност и подкрепа към младата актриса Виолина Доцева, която е избрана да се превъплъти в нейния образ в предстоящия биографичен филм "Лили - Любовта е живот!“. Продукцията ще бъде първият игрален проект, посветен изцяло на забележителния житейски и професионален път на музикалната икона.

Признанието на естрадната прима

В официално послание, публикувано във фейсбук, Лили Иванова се обърна директно към младата актриса с думите:

Прекрасната българска актриса Виолина Доцева! Благодаря за желанието и доверието ѝ да изиграе моя живот! Здраве, щастие и много, много успехи на Виолина и екипа на филма Лили - Любовта е живот!
споделя Лили

Певицата завърши изявлението си с думи на дълбоко уважение към творческия екип, натоварен с отговорната задача да пренесе биографията ѝ на голям екран.

Виолина Доцева като Лили
Четиримесечен кастинг и избор на главна роля

Изборът на Виолина Доцева за ролята на емблематичната певица е направен след изключително прецизен четиримесечен кастинг, започнал в края на миналата година, в който са се включили голям брой български актриси. Доцева е родена на 6 юли 1993 г. и завършва актьорско майсторство през 2015 г. в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов“ в класа на доказания авторитет проф. Атанас Атанасов. Освен с изявите си на театралната сцена, младата актриса притежава и реален музикален опит, като в сътрудничество с R.A.N.D.O.M. е записала своята авторска песен "Спаси Ме“.

Творческият екип зад мащабната продукция

Мащабният филмов проект се реализира като съвместна продукция между фондация "Лили Иванова“ и утвърдената продуцентска компания "Междинна станция“. Сценарият на лентата е дело на Емил Бонев, режисьорския пост заема Яна Титова, а зад камерата като оператор застава Мартин Балкански. Сюжетната линия на "Лили - Любовта е живот!“ има за цел да проследи най-важните и ключови етапи от личния живот и кариерата на поп изпълнителката – от нейните ранни години до издигането ѝ до съвременния ѝ статус на една от най-влиятелните и значими фигури в историята на българската музика.

Наскоро отново във фейсбук Лили цитира думи на Жерар Понт, който споделя:

ОЛИМПИЯ има железни правила! Едно от тях е, че в края на всеки концерт се спуска емблематичната червена завеса пред сцената. Това е официалният финал на всяко шоу! Край! Тя не се отваря отново за бис или поклон. Историческо е, че ОЛИМПИЯ позволи на Лили Иванова отново да излезе пред червената завеса, както при първия й концерт тук! Това нарушаване на правилото е огромно уважение към нея и нейното творчество! Най-голямото, което залата засвидетелства за някой артист! Поклон пред Лили Иванова!
заявява Понт.