Примата на българската поп музика Лили Иванова официално изрази своята благодарност и подкрепа към младата актриса Виолина Доцева, която е избрана да се превъплъти в нейния образ в предстоящия биографичен филм "Лили - Любовта е живот!“. Продукцията ще бъде първият игрален проект, посветен изцяло на забележителния житейски и професионален път на музикалната икона.

Признанието на естрадната прима

В официално послание, публикувано във фейсбук, Лили Иванова се обърна директно към младата актриса с думите:

Прекрасната българска актриса Виолина Доцева! Благодаря за желанието и доверието ѝ да изиграе моя живот! Здраве, щастие и много, много успехи на Виолина и екипа на филма Лили - Любовта е живот! споделя Лили

Певицата завърши изявлението си с думи на дълбоко уважение към творческия екип, натоварен с отговорната задача да пренесе биографията ѝ на голям екран.

Виолина Доцева като Лили

Четиримесечен кастинг и избор на главна роля

Изборът на Виолина Доцева за ролята на емблематичната певица е направен след изключително прецизен четиримесечен кастинг, започнал в края на миналата година, в който са се включили голям брой български актриси. Доцева е родена на 6 юли 1993 г. и завършва актьорско майсторство през 2015 г. в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов“ в класа на доказания авторитет проф. Атанас Атанасов. Освен с изявите си на театралната сцена, младата актриса притежава и реален музикален опит, като в сътрудничество с R.A.N.D.O.M. е записала своята авторска песен "Спаси Ме“.

Творческият екип зад мащабната продукция

Мащабният филмов проект се реализира като съвместна продукция между фондация "Лили Иванова“ и утвърдената продуцентска компания "Междинна станция“. Сценарият на лентата е дело на Емил Бонев, режисьорския пост заема Яна Титова, а зад камерата като оператор застава Мартин Балкански. Сюжетната линия на "Лили - Любовта е живот!“ има за цел да проследи най-важните и ключови етапи от личния живот и кариерата на поп изпълнителката – от нейните ранни години до издигането ѝ до съвременния ѝ статус на една от най-влиятелните и значими фигури в историята на българската музика.

Наскоро отново във фейсбук Лили цитира думи на Жерар Понт, който споделя: