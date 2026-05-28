Популярният актьор Захари Бахаров, чието култово превъплъщение в ролята на мафиот в "Под прикритие“ все още се помни от българската публика, се завръща на екрана като корумпиран полицейски шеф в новия филмов проект "Дълговете на инспектора“. Негова екранна партньорка ще бъде Алена Вергова, дъщерята на Юлиан Вергов, която се готви да изиграе ролята на негова незаконна дъщеря.

Международен успех и финансиране в Кан

Новото превъплъщение на Захари Бахаров стана ясно по време на филмовия фестивал в Кан, където проектът бе представен пред международни експерти. Лентата спечели допълнително финансиране за услуги в "Ню Бояна“, като преди това проектът, очертаващ се като бъдещ филмов хит, получи подкрепа и от Националния филмов център (НФЦ). Бъдещата българо-латвийска копродукция се определя от авторите като "музикална сатира-драма“, което дава възможност на Бахаров да разкрие още по-големи актьорски възможности. Алена Вергова вече е популярна не само като актриса, но и като певица, докато за Бахаров до момента няма информация да е проявявал певчески заложби по телевизията или на сцената.

Сюжетната линия и конфликтът в Перник

Историята в "Дълговете на инспектора“ проследява съдбата на 22-годишната Ники, изиграна от Алена Вергова, която е обявена за най-добрата събирачка на дългове в Перник. Младото момиче започва опасна война с местен корумпиран полицейски шеф, в чийто образ влиза Захари Бахаров, поради отказа му да изплати своя дълг. В хода на действието се оказва, че Ники е негова незаконна дъщеря, която държи на всяка цена да му отмъсти за преживените от нея страдания.

Режисьорски дебют и старт на снимките

Проектът бележи официалния режисьорски дебют на Теодора Маркова, която до момента е изключително популярна в кино средите като сценарист. В нейното портфолио влизат успешни български заглавия като "Под прикритие“, "Стъклен дом“, "Денят на бащата“, "Дъвка за балончета“ и "Писма от Антарктида“, както и латвийският сериал "Съветски дънки“. Творческият екип вече е осъществил успешни пробни снимки с актьорите, а официалният старт на снимачния процес на терен е насрочен за 20 септември.