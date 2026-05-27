Дълго пазени истини ще поставят героите от сериала "Вяра, надежда, любов“ пред избори без връщане назад във финалните три епизода, които ще се излъчат този петък, събота и неделя от 22:00 ч. по bTV. Миналото се завръща с разрушителна сила в развръзката на поредицата, където лавина от въпроси ще промени съдбите на няколко поколения.

Съмнения и кошмари терзаят героите

Подозрения около произхода на едно от близначетата ще разтърсят из основи Владо, след като неочакван спомен от далечна катастрофа отприщва вълна от неудобни въпроси, на които никой не е готов да отговори. Докато вината и страховете започват да вземат превес, Светла ще бъде преследвана от кошмари и знаци, предупреждаващи за фатални събития. В същото време напрежението около бременността на Катя става все по-сериозно, а самата тя се изправя пред болезнени съмнения относно Филип. Междувременно на повърхността излиза стара тайна, свързана с хора, за които никой не е предполагал.

Предателства и борба за оцеляване

Разследвания, предателства и силна жажда за мъст ще извадят наяве престъпления, оставали скрити в продължение на години. Сделка за имунитет заплашва да срине изградените до момента схеми, а персонажи, които досега са смятани за недосегаеми, ще бъдат принудени да започнат борба за собственото си оцеляване. Последните три епизода ще преминат изцяло под знака на раждания, тежки загуби, съдбоносни решения и обрати, които ще доведат до разпад на любовни връзки и ще изправят цели семейства пред невъзможни избори.

Драматична развръзка в болницата

Великденската нощ ще се превърне в кървава сцена, а възникналият хаос в болницата ще отключи поредица от действия, които никой не е очаквал и няма да може да върне назад. В драматичен опит да бъде спасен един човешки живот ще се вземе решение, което ще обрече героите да пазят тайна с ужасяваща цена. Ситуацията се усложнява допълнително, когато в най-неподходящия момент избухва пожар. Това събитие ще преплете съдбите на всички замесени по начин, който ще държи зрителите пред екрана до самия последен кадър на финала.