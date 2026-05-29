Андреа Банда Банда се завърна в студиото на "На кафе". Популярната телевизионна водеща беше гост-панелист в предаването и още с появата си успя да привлече вниманието на всички.

Андреа пристигна с бутилка шампанско, с която реши да отпразнува завръщането си в ефир и впечатленията си от фестивала в Кан, на който наскоро присъства. Отварянето на бутилката обаче се превърна в истински спектакъл.

Тапата гръмна силно в студиото, а част от шампанското се разля по пода, предизвиквайки смях сред водещите и панелистите. След шумното начало Андреа разказа за преживяванията си на престижния кинофестивал в Кан, където е имала възможност да се потопи в блясъка на световното кино и да се срещне с множество популярни личности.

Завръщането й в "На кафе" определено не остана незабелязано, а зрителите видяха добре познатата й енергия още от първите минути в ефир.