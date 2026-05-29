Известният бизнесмен и телевизионно лице Даниел Бачорски разкри за първи път детайли за преживяна тежка лична драма, емоционални кризи и предателство, които са белязали житейския му път. Зад бляскавия образ в шоубизнеса и социалните мрежи се крие болезнена история, включваща новина за чужда бременност във водеща негова връзка и паралелна битка със зависимостта на брат му.

Началото на трудностите и емоционалните кризи

Даниел Бачорски е сред разпознаваемите фигури в българската шоубизнес среда, известен най-вече с развитието си в сферата на бизнес услугите и редовните си участия в различни телевизионни формати. Зад маската на успешен бизнесмен обаче стоят години на тежки изпитания. Животът му се преобръща напълно, след като в продължение на години е в сериозна връзка с жена, с която планира общо бъдеще, но научава, че е бременна от друг мъж. В същия тежък период брат му Атанас води сериозна борба със зависимост, което допълнително усложнява ситуацията.

Изповедта в ефир и мислите за фатален край

Тогава ми беше много трудно, признавам. Бях готов да се хвърля от 50-ия етаж. Но всъщност се разбрах със себе си, че това е възможно най-глупавото нещо, което мога да направя и се разделихме. И до ден днешен нямаме лоши взаимоотношения с тази жена, нямам лоши чувства. Напротив - вярвам, че така е трябвало да стане и към днешна дата имам страхотна съпруга, три здрави дечица и съм един истински щастлив човек сподели откровено Бачорски в епизод на предаването "SOS Разстребители" по NOVA.

Трудното решение и повратен момент в живота

В крайна сметка бизнесменът събира сили и взема трудното решение да напусне връзката, която дълго време е смятал за своя съдба, и да продължи напред. Макар и изключително болезнен, този избор се оказва ключов повратен момент в неговия живот. С течение на времето той успява да подреди отново пътя си и да преодолее депресивните състояния.

Новото начало с Емилия Лозанова

След преживяния труден период в живота на Бачорски се появява Емилия Лозанова – жената, която му носи ново начало и с която той успява да създаде семейство. От тяхната съвместна връзка се ражда и първата му дъщеря, която носи името Емели.

Стабилност и мотивация от Атанасия

След раздялата му с Емилия, сегашната партньорка на бизнесмена – Атанасия, го дарява с още две деца - Даниел младши – първият им син и Боян, който се роди на 10 януари 2025 г. Именно в нейните очи и в новото си семейство Даниел Бачорски намира напълно нова посока, дълго търсената стабилност и силна мотивация да продължи да надгражда живота си като истински щастлив човек с три здрави дечица.