Холивудската звезда Мел Гибсън промени представите си за идеалната възраст на жената до себе си, след като беше заснет на вечерна среща в Рим в компанията на 44-годишната италианска актриса Антонела Салвучи. Двамата бяха уловени в момент на близост, докато актьорът се намира в италианската столица по професионални ангажименти.

Романтичната вечеря в Рим и новата филмова продукция

70-годишният Мел Гибсън е в Италия, за да завърши финалните етапи от работата по дългоочакваното продължение на "Страстите Христови“, озаглавено "The Resurrection of the Christ: Part One“. По време на престоя си в италианската столица звездата от "Смъртоносно оръжие“ беше забелязан на вечеря със Салвучи в известния ресторант Micalusi Real Fish. Свидетели на срещата твърдят, че двамата са се целували пред заведението и са се държали за ръце по време на последвалата разходка из емблематичните забележителности на Рим.

Позицията на близките и закачките за възрастта

Въпреки демонстрираната интимност, източници от обкръжението на Гибсън твърдят, че в момента той не е обвързан, а вечерта е била просто приятелско сбогуване преди планираното му завръщане в САЩ. Новината за срещата идва скоро след декември 2025 г., когато актьорът официално потвърди края на връзката си с Розалинд Рос, с която според информациите са били разделени още година по-рано.

Близък до звездата разкрива, че след разпада на отношенията им Гибсън често се шегувал, че при евентуални нови срещи би избрал жена на около 30 години заради младежката енергия и приключенския дух. Именно това е станало повод приятелите му да го дразнят, тъй като Антонела Салвучи е очарователна и по-млада от него, но не попада в споменаваната от него възрастова група.

Холивудската кариера и деветте деца на актьора

Мел Гибсън спечели световна слава и се утвърди като едно от най-големите имена в историята на Холивуд с незабравими роли в блокбъстъри като "Смело сърце“ и "Лудия Макс“. В личния си план актьорът е баща на общо девет деца от три различни жени.

От последната си дългогодишна връзка с Розалинд Рос той има деветгодишен син. Преди това холивудската легенда беше женен в продължение на 31 години за Робин Мур, а след развода им имаше бурна и широко коментирана връзка с руската музикантка Оксана Григориева.