Легендарната холивудска звезда Барбра Стрейзънд предизвика сериозно безпокойство сред своите приятели и почитатели, след като се появи видимо изтощена във видеообръщение по повод получаването на почетна "Златна палма“ на кинофестивала в Кан през 2026 г. Според източници от обкръжението на 84-годишната актриса, тя преминава през изключително тежък физически и емоционален период, докато се възстановява в изолация у дома.

Причината за отсъствието на звездата и наградените в Кан

По данни на RadarOnline.com носителката на награда "Оскар“ е трябвало да присъства лично на официалната церемония в Кан на 23 май, но лекарите изрично са ѝ препоръчали да не пътува заради протичащото в момента възстановяване от травма на коляното. Вместо да се качи на сцената, Стрейзънд изпрати специално записано видеопослание, което беше излъчено по време на 79-ото издание на филмовия фестивал. На същото събитие със свои почетни отличия бяха наградени още режисьорът Питър Джаксън и актьорът Джон Траволта. Появата на актрисата се случва само няколко месеца след емоционалното ѝ завръщане на сцената на наградите "Оскар“, където тя изпя вечния хит "The Way We Were“ в памет на покойния Робърт Редфорд.

Притесненията на обкръжението и високата оценка на критиците

Близки до звездата разкриват, че обръщението ѝ е било силно наситено с емоции и е оставило ясното впечатление за уморен и дълбоко разстроен човек. Видеото веднага е засилило тревогите в обкръжението ѝ относно нейното общо състояние. Преди излъчването на речта, френската актриса Изабел Юпер излезе на сцената и публично похвали Стрейзънд за дългогодишната ѝ подкрепа към LGBTQ+ общностите, като специално отбеляза огромното ѝ културно влияние в сферата на музиката, актьорското майсторство и режисурата.

Детските спомени и 15-годишната битка за режисьорския дебют

В своето послание Стрейзънд разказва с вълнение как като дете е открила магията на международното кино в малък киносалон близо до училището си в Бруклин, където гледала черно-бели класики от Европа и Азия.

Бях хипнотизирана от тези образи на екрана. Те бяха толкова силни, че все още са в главата ми. Исках да стана актриса и да живея в тези други, по-интересни светове споделя Барбара Стрейзънд

Звездата се върна и към болезнените спомени за трудния път около реализацията на филма "Йентл“, превърнал се в нейния емблематичен режисьорски дебют, въпреки постоянните откази от холивудските студия.

Бях жена, а това само по себе си беше пречка за хората. Още по-лошото беше, че бях актриса, която искаше да режисира. Затова всяко студио ме отхвърляше. В продължение на 15 години проектът беше на ръба да пропадне. Но аз знаех, че трябва да направя този филм разказва Барбра Стрейзънд.

Равносметката за изолацията и силата на филмовото изкуство

Източник, близък до организацията на събитието в Кан, разкрива, че думите от екрана са разтърсили дълбоко всички присъстващи в залата. По думите му Барбра никога не е крила колко болезнени са били тези битки за нея, а фактът, че говори самотно от дома си, е направил момента още по-трогателен. В момента съществуват реални опасения за това колко изолирана е станала тя по време на физическото си възстановяване.

В края на речта си Стрейзънд направи коментар и за напрегнатата световна обстановка, като изтъкна способността на изкуството да изгражда мостове. "В този луд и нестабилен свят, който с всеки изминал ден изглежда все по-разделен, е утешително да виждаме въздействащите филми на този фестивал, създадени от артисти от толкова много държави. Киното има магическата способност да ни свързва, да отваря сърцата и умовете ни. Горда съм, че съм част от тази общност. Благодаря ви!“, завърши холивудската легенда.