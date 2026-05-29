Известната българска актриса Невена Бозукова се сбогува официално със своята екранна роля на д-р Лидия Дерменджиева в популярния сериал "Вяра, Надежда, Любов“. Повод за емоционалната ѝ раздяла стана финалът на настоящия телевизионен сезон.

Тайни и обрати на финала на сезона

В личния си профил във Фейсбук Невена Бозукова обяви, че финалът на сезона на "Вяра, Надежда, Любов“ носи със себе си последни тайни, обрати, истини и лъжи. Извън снимачната площадка обаче напрежението отстъпва място на колегиалността и добрите чувства. Изпълнителката на ролята на д-р Дерменджиева изрази своята специална благодарност към целия екип, работил по създаването на поредицата, като определи колегите си пред и зад камерата като "чудесен отбор“.

Емоционални признания към екранното семейство

Актрисата използва хумор и ирония, за да опише взаимоотношенията между персонажите в телевизионната драма. Тя сподели, че след края на снимките символично прегръща всички онези герои, които в рамките на сценария е трябвало да "мрази“ и "залива със злоба“.

Сезонът свършва, а аз прегръщам всички, които “мразих" и “заливах със злоба"! Boris Robert, обичам ви, мило мое семейство Антъни, Жаклин, Vanessa обич и за вас, въпреки че ми съсипахте детето Благодаря и на вас, зрителите, за интереса, милите думи и всички възможни идеи за наказания на д-р Дерменджиева! споделя Неве

Благодарност за зрителския интерес

В края на своето обръщение Невена Бозукова отдели специално внимание на почитателите на сериала, които неотлъчно са следели събитията на екрана. Тя благодари на зрителите за проявения силен интерес, за получените мили думи и за активността им в генерирането на идеи. Актрисата отбеляза с усмивка, че аудиторията е предложила всякакви възможни варианти за сюжетни наказания на нейната героиня д-р Дерменджиева заради постъпките ѝ в поредицата.