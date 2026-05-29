Телевизионната водеща Мариана Векилска сподели изключително съкровен и емоционален момент с дъщеря си Габриела, с която съвместно започнаха подготовката за предстоящата сватба на младата жена. Тържествената церемония ще се проведе в тесен семеен кръг, а семейството е взело категорично решение да запази в пълна тайна самоличността на бъдещия младоженец и да организира събитието далеч от медийния шум.

Успехите на Габриела в чужбина и завръщането в родината

Мариана Векилска не скри огромната си гордост от житейския и професионален път, който нейното момиче е извървяло до момента. Габриела е дипломиран специалист по "Финанси“ от престижния Maastricht University – един от водещите и силно конкурентни университети на територията на Европа.

По думите на развълнуваната водеща, дъщеря ѝ е успяла съвсем сама и единствено със собствени усилия да си пробие път в една изключително безмилостна бизнес среда, където мнозина не издържат, след което е взела решение да се завърне в родината, за да работи и да гради бъдещето си тук.

Красивата Габриела

Сълзи на щастие и благодарност към Вселената

По време на пробите на празничния тоалет младата жена е успяла да трогне майка си до сълзи със своята зрялост и излъчване. Телевизионерката споделя, че в такъв момент мисли за силата, която това крехко момиченце е намерило, за да премине през редица трудности по пътя си. Векилска изразява дълбока благодарност към Вселената за най-големия възможен дар – спокойното и чисто щастие да виждаш, че си успял да отгледаш и възпиташ един наистина добър човек.

Бъдещите младоженци

Дискретност и бягство от светските прожектори

Габриела е дъщеря на популярната водеща от брака ѝ с бившия футболен национал Георги Донков. Младата дама навърши 31 години, а официалният годеж е станал факт още миналото лято. За разлика от своите известни родители, тя умишлено стои извън светския живот и избягва всякаква публичност, пише HotArena.

Същата дискретност проявява и нейният бъдещ съпруг, чието име и професия се пазят в пълна тайна от широката общественост. Според информация от близки до фамилията, сватбеното тържество ще бъде организирано на специално избрана, по-дискретна локация, за да се гарантира спокойствието на младоженците далеч от любопитни погледи.