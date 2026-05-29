Американската инфлуенсърка Брук е прекарала няколко седмици в Дуръс, Албания, но твърди, че реалността, която е срещнала на място, значително се различава от имиджа, който страната има в социалните мрежи като модерна и достъпна "луксозна“ дестинация.

В свое вирусно видео в TikTok, публикувано под името "@silly.goose962“, тя коментира, че очакванията ѝ са били повлияни от онлайн съдържание, което представя Албания като почти райско място на достъпни цени. Още в началото на разказа си тя заявява: "Албания не е това, което социалните мрежи искат да ви покажат. Особено за жените.“

Брук уточнява, че не обвинява местното население и че разбира, че страната е развиваща се. Въпреки това според нея в туристическите публикации често се създава прекалено идеализиран образ, който не отразява напълно ежедневната реалност извън основните туристически зони.

Тя описва, че само след кратка разходка извън централното и поддържано крайбрежно шеталиште е забелязала значителни разлики - по-лоша инфраструктура, видими отпадъци на места и по-неорганизирана градска среда. Според нея именно този контраст между "показната“ туристическа част и останалата градска тъкан е най-силно впечатление.

В разказа си инфлуенсърката обръща внимание и на социалните си наблюдения. Тя твърди, че е забелязала мъже, които прекарват дълго време в кафенета, социализирайки се, играейки карти и прекарвайки времето си по неформален начин. В същото време, според нея, се наблюдава парадокс в начина на живот и икономическите условия, който ѝ е направил силно впечатление.

В Google прочетох, че Албания е много традиционна и старомодна. Поради тази причина жените са предимно вкъщи, готвят, чистят и се грижат за децата, докато мъжете масово излизат навън. Онова обаче, което ме шокира и всъщност ми се стори плашещо, е че тези хора по цял ден седят, пият кафе, играят карти и абсолютно нищо не правят, а в същото време всички карат скъпи Мерцедеси казва влогърката в своето видео

Най-силната част от разказа ѝ обаче е свързана с лична ситуация, която тя определя като стресираща и плашеща. Брук споделя, че докато се е прибирала сама към квартирата си, непознат мъж я е заговорил, а след като тя го е игнорирала, той е продължил да върви след нея и да ѝ задава въпроси. "Бях на около пет минути от квартирата си и бях изплашена“, разказва тя, описвайки как е изпаднала в паника, когато е осъзнала, че човекът не се отдалечава.

Тя допълва, че ситуацията е приключила без инциденти, но е оставила у нея усещане за несигурност и е променила част от първоначалните ѝ впечатления за безопасността в страната.

Публикацията ѝ бързо предизвиква широки и поляризирани реакции в социалните мрежи. Част от потребителите изразяват притеснение и споделят, че подобни разкази ги карат да се замислят за пътуванията си. Други обаче я критикуват, че обобщава и създава негативен образ на страната въз основа на личен опит.

В коментарите се появяват и напълно противоположни мнения от туристи, които описват Албания като гостоприемна и безопасна дестинация, с добра храна и положителна атмосфера. Някои дори споделят, че се чувстват по-комфортно там, отколкото в големи западноевропейски градове, което допълнително засилва спора около реалния образ на страната спрямо този в социалните мрежи.