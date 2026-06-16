Популярната турска актриса Едже Иртем, позната на зрителите от редица успешни телевизионни продукции, е починала внезапно на 35-годишна възраст.

Новината беше потвърдена от нейния адвокат Угур Гьоккоюн и от семейството ѝ, съобщават турски медии. Според първоначалните информации инцидентът е станал в понделник на обяд в дома ѝ в истанбулския квартал Кадъкьой, само ден след като актрисата е отпразнувала рождения си ден.

По време на инцидента тя е била в дома си заедно с майка си. Въпреки бързата реакция на близките, актрисата е починала на място. Първоначалните медицински данни сочат като вероятна причина внезапен миокарден инфаркт (сърдечен удар). Поради младата ѝ възраст е назначена съдебномедицинска експертиза за окончателно изясняване на обстоятелствата.

Едже Иртем е позната на българската аудитория с ролята си на Афет в комедийния сериал "Нова булка“, както и с участия в продукциите "Опасно изкушение“ ("Yasak Elma“) и "Кълвачът“ ("Kızılcık Şerbeti“).