Певицата Юнона даде дъщеря си Глория Бинева на врачанина Петър Петров на пищна церемония в плувен комплекс в покрайнините на Враца.

"И както всяка приказка, така и Вашата, продължи вълшебно! 20.06.2026 - чакахме деня със трепет цяла година и той дойде и беше невероятен. Безкрайно благодарна, горда и спокойна съм, защото ще бъдете прекрасно семейство, такова, каквото там пишат... в приказките! Обичаме Ви, деца! Бъдете щастливи, семейство Петрови!“, похвали се гордата тъща.

Точно преди година Глория и Петър се сгодиха по време на почивка в испанския курорт Марбея. С това изненадаха бъдещата тъща, тъй като самата тя се сгоди няколко месеца по-рано на борда на луксозна яхта в Австралия.