Отсъствието на емблематичната водеща Гала от ефира на "На кафе“ по Нова телевизия през последните седмици предизвика вълна от спекулации, но тя остава лице на предаването и през следващия сезон поради действащ едногодишен договор. По-ранното ѝ излизане в отпуск е традиционна привилегия за почивка и не е сигнал за напускане, въпреки упоритите слухове, че мястото ѝ може да бъде заето от Венета Райкова.

Пътят на водещата в ефира е гарантиран в краткосрочен план, като едва след изтичането на настоящия ѝ контракт ръководството на медията ще преценява дали да продължи съвместната работа, или да предприеме промени.

Действащ договор и слухове за Венета Райкова

В последните месеци в медийното пространство упорито се заговори за мащабни промени в сутрешното предаване от есента, включително за раздяла с Гала и целия настоящ екип от панелисти, репортери и лица на кулинарните рубриките. Истината за по-ранното излизане в отпуск на водещата обаче е прозаична – тя традиционно почива седмици преди останалите си колеги. Гала има действащ договор с Нова телевизия за още една година, което означава, че тя със сигурност ще води "На кафе“ и през новия сезон, а голямата въпросителна какво ще се случи с нея ще намери своя отговор след още една година в ефир.

Пълна рокада при панелистите наесен

Съвсем различна обаче е ситуацията при коментаторите в предаването, където се очакват най-големите размествания. Договорите на участниците в панела не гарантират тяхното оставане и изглежда сигурно, че познатите лица няма да продължат в досегашния си вид след лятната пауза. Кристина Патрашкова, Юлиян Константинов, Дарин Ангелов и Георги Блажев няма да седнат отново на обичайните си места пред камерите през септември, пише "Блиц". От Нова телевизия все още липсва официална информация дали на тяхно място ще се появят нови коментатори, или концепцията на шоуто ще бъде променена изцяло.