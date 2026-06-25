Вечерта на 29 юни и в ранните часове на 30 юни 2026 г. в България ще можем да наблюдаваме с просто око първото пълнолуние за астрономическото лято, известно като розово пълнолуние или Ягодова луна. Красивото небесно зрелище идва броени дни след лятното слънцестоене на 21 юни и ще бъде напълно видимо от територията на цялата страна при ясно време.

Пълната фаза на Луната ще настъпи точно в 23:57 ч. координирано универсално време на 29 юни (или в 02:57 ч. на 30 юни българско време). Поради позицията на естествения ни спътник ниско над хоризонта, наблюдателите у нас ще станат свидетели на оптичния ефект "лунна илюзия“, който кара Луната да изглежда много по-голяма и по-топла на цвят при своя изгрев в югоизточна посока.

История и произход на името

Популярното наименование на явлението не е свързано с промяна в реалния цвят на Луната, а произлиза от традициите на коренните народи в Северна Америка. Исторически погледнато, различните култури са давали имена на пълнолунията според специфичните сезони и земеделски цикли. В този случай Ягодовата луна символизира периода на узряване на дивите ягоди в началото на летния сезон и поставя началото на фазата на природно изобилие.

Оптични ефекти и съвети за наблюдение

Въпреки разпространените обработени изображения в социалните мрежи, Луната няма да се оцвети в розово или червено, а ще запази своя обичаен сребрист цвят, който може да придобие лек златист или оранжев оттенък близо до хоризонта заради земната атмосфера. Според астрономическите данни на Zendar Universe, най-подходящото време за проследяване на явлението е по време на залеза на Слънцето на 29 юни и в първите часове след него. За получаване на максимално чиста картина се препоръчва гражданите да избират открити пространства извън градската среда – широки полета, планински райони или морския бряг, където хоризонтът не е закрит от сгради.

Астрологично значение и ритуали

В астрологията това специфично лунно събитие се разглежда като ключов момент на кулминация, емоционално осъзнаване и финализиране на процеси, започнали по време на предходното новолуние. Традиционно Ягодовата луна се свързва със завършването на определени житейски цикли, емоционално освобождаване, придобиване на яснота и прибиране на "плодовете“ от положените до момента усилия. Практикуваните под нейната светлина ритуали често са фокусирани върху укрепването на личната издръжливост, увереността за дългосрочен напредък, постигането на вътрешен баланс и замислената оценка на личните цели.

Следващи астрономически събития

От гледна точка на чистата наука, явлението представлява напълно стандартно астрономическо пълнолуние, настъпващо веднъж месечно в момента, в който Земята се намира точно между Слънцето и изцяло осветената Луна. Следващото подобно събитие в небето ще се случи след точно един месец – на 29 юли 2026 г., когато ще може да се наблюдава т.нар. "Еленова луна“.