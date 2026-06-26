Диана Димитрова доби широка популярност с ролята си в "Откраднат живот“, както и с участия в "Дяволското гърло“, "Дъвка за балончета“ и "Лъжите в нас“. В публичното пространство името ѝ е свързвано и с теми около отношенията ѝ с Калин Терзийски, както и с конфликта с Юлиан Вергов. Днес актрисата излезе с официална позиция по повод напрежението с колежката ѝ Рая Пеева, възникнало по време на участието им в пролетното издание на "Hell's Kitchen България“:

"Днес заведох първото си дело, както и бях заявила, че ще направя. Въпреки появилите се публикации, никога не съм заявявала, че се отказвам. Напуснах Hell’s Kitchen след самономинация – защото избрах себе си, спокойствието си и предстоящата си изложба.

Вярвам, че всеки носи отговорност за думите, които изрича, и за поведението, което демонстрира публично. Аз съм добър и търпелив човек. Никога не съм смятала, че едно телевизионно състезание е причина да губя самообладание. Както бях казала, не спасяваме животи в "Пирогов“. Но когато бъдат прекрачени границите на елементарното уважение, избирам да реагирам по законов ред.

Търпението никога не е означавало слабост. Да бъдеш търпелив не означава да нямаш граници. В житейски план съм доказала най-вече пред себе си колко сила, воля и устойчивост нося в себе си. Защото понякога най-тихите и най-търпеливите хора са и най-решителните. Благодаря ви за подкрепата", написа Димитрова.