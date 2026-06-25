Дъщерята на Ахмед Доган — Демет, най-сетне показа мъж до себе си и веднага отприщи вълна от коментари в социалните мрежи. Красивата гримьорка, която от години пази ревниво личния си живот и почти никога не говори за личния си живот, отпразнува своя 30-и рожден ден с пищно парти, от което пусна снимки.

Миналата седмица Демет отбеляза юбилея си недалеч от София, в хидропарк "Вятърните мелници“. Там тя и приятелите й се настанили в един от луксозните стъклени куполи край басейните, където прекарали няколко нощи под звездите. Сред тях е бил снажен млад мъж, с когото Демет демонстрирала близост и който според хора от обкръжението й е нейната половинка.

Изживяването в хидропарка никак не е евтино. Според цените на комплекса подобен престой с допълнителни екстри може да надхвърли 1000 евро. Куполите са сред най-търсените места за романтични почивки у нас. Те предлагат панорамна гледка, собствена веранда, джакузи и зона за релакс, а повечето резервации се правят именно от двойки, които търсят уединение.

Снимките, които Демет публикува, допълнително наляха масло в огъня. На кадрите се вижда специална украса, подготвена за празника — пътека от розови листенца, сърца върху леглото, шампанско и шоколадови изненади. Макар дъщерята на Доган да не разкрива самоличността на мъжа от снимката, последователите й веднага стигнаха до извода, че това едва ли е просто приятел.

"Май вече има кандидат-зет за Доган“, коментират потребители под снимките, докато други се питат дали не предстои годеж. Засега самата Демет не е дала повод за подобни заключения, но фактът, че за първи път показва толкова близък човек до себе си, е достатъчен, за да разпали любопитството.

Демет е сред най-търсените професионални гримьорки в телевизионния и филмовия бранш. Тя от години гради собствена кариера и избягва публичността около скандалната си фамилия. Завършила е журналистика, но избира съвсем различен професионален път и се насочва към грима, където успява да изгради сериозно име. Зад гърба си вече има работа по редица популярни телевизионни и филмови продукции като сериалите "Пътят на честта“, "Майките“, "Дъждът оставя следи“ и "Вяра, Надежда, Любов“, твърди "Хотарена".