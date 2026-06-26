Актьорите Деян Донков и Анна Кошко отново се оказаха в центъра на общественото внимание. Онлайн пространството буквално прегря след появата на серия от силно еротични и артистични черно-бели фотографии с участието на творческия тандем. Кадрите не са случайни. Те служат за официална визуална кампания към най-новия съвместен театрален проект на артистите.

Химия пред обектива

Фотосесията залага на изключителен минимализъм и специфичен ефект на размазване, който придава силна динамика и филмово усещане на кадрите. Фотографиите улавят чиста емоция, интимност и силно физическо привличане. Очевидната химия между Донков и Кошко веднага провокира вълна от коментари сред театралната колегия и светските среди.

Разделени мнения в мрежата

Реакциите на публиката варират в двата полюса:

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Възхищение: Стотици фенове определят кадрите като смело изкуство, висок артистизъм и естетика.

Скептицизъм: Част от потребителите смятат, че провокацията е твърде смела за стандартна театрална реклама и прилича повече на кадър от прослушване за филм.

Изпитана формула за успех

Това не е първият път, в който двамата залагат на силни емоции и провокация. Публиката ги помни от хитовия спектакъл "Последният час на Мерилин Монро", където Кошко изигра холивудската икона под режисурата и с партньорството на самия Донков.

Новата кампания доказва, че тандемът знае как да управлява общественото внимание, пише сайтът woman.bg. Провокацията вече изпълни основната си цел – да прикове погледите към предстоящата театрална премиера.