Коафьорът на звездите Венелин Кондаков и популярната поп певица Ина Гаярди посрещнаха първата си рожба. Атрактивната двойка се е сдобила с момиченце на 21 юни 2026 г., като щастливата новина беше споделена от самите тях в социалните мрежи, информира Plovdiv24.bg. Двамата са избрали за своята наследница екзотичното и звучно име Ваяна.

Емоционалното послание

Младите родители публикуваха първия трогателен кадър с новороденото бебе, придружен от изключително емоционално послание, което бързо събра хиляди лайкове и поздравления от фенове и колеги от шоубизнеса:

© Инстаграм

Любовта ни беше чувство, а днес вече има собствено сърце… Казва се Ваяна, написаха развълнуваните Кондаков и Гаярди.

Тандем в живота и в светските среди

Венелин Кондаков е сред най-популярните и успешни коафьори в България, грижещ се за косите на десетки родни знаменитости, докато Ина Гаярди е сред бързо изгряващите и обичани имена на музикалната сцена. Двамата са заедно от дълги години, а раждането на малката Ваяна е най-красивата и чакана глава в тяхната любовна история.