Изпълнителката Алекс, която е част от дуета "Алекс и Влади", посрещна първата си рожба. Гласовитата млада майка сподели вълнуващата новина в социалните мрежи, описвайки момента като най-значимото събитие в своя живот, засенчващо всички сценични изяви и блясък, научи Plovdiv24.bg.
Щастливото събитие и първи мерки
Малкият юнак проплака на 20 юни 2026 г. под зоркия поглед на медицинския екип. Момченцето носи силното име Александър и се роди с впечатляващи мерки – тегло от 3 875 грама и ръст от 51 сантиметра.
Емоционалното послание на Алекс
Певицата не скри огромното си вълнение и публикува трогателни думи, посветени на новородения си син:
Младата майка изказа своята дълбока и лична благодарност към д-р Мажена Панова, с която я свързва дългогодишно доверие: