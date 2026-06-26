Изпълнителката Алекс, която е част от дуета "Алекс и Влади", посрещна първата си рожба. Гласовитата млада майка сподели вълнуващата новина в социалните мрежи, описвайки момента като най-значимото събитие в своя живот, засенчващо всички сценични изяви и блясък, научи Plovdiv24.bg.

Щастливото събитие и първи мерки

Малкият юнак проплака на 20 юни 2026 г. под зоркия поглед на медицинския екип. Момченцето носи силното име Александър и се роди с впечатляващи мерки – тегло от 3 875 грама и ръст от 51 сантиметра.

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Емоционалното послание на Алекс

Певицата не скри огромното си вълнение и публикува трогателни думи, посветени на новородения си син:

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Най-красивият момент в живота ми не беше сцена, концерт или прожектор. Беше тази болнична стая. Тук за първи път те прегърнах. Тук разбрах какво означава една любов да промени целия ти свят само за миг. На 20.06.2026 г. се роди нашият Александър. А аз се родих като майка. Добре дошъл, любов моя! Оттук нататък всяка моя стъпка ще бъде с мисъл за теб. Обичаме те безкрайно!, сподели щастливата майка.

Младата майка изказа своята дълбока и лична благодарност към д-р Мажена Панова, с която я свързва дългогодишно доверие: