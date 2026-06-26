Театралните среди отдавна шушукат по темата, но слуховете вече се превръщат в публична тайна – мистериозният мъж до обичаната актриса Алекс Сърчаджиева най-после има име. Според източници в актьорските среди, новото вдъхновение в живота на звездата е нейният по-млад колега Живко Сираков. Въпреки че двамата упорито пазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите, техни близки разкриват, че отношенията им съвсем не са от вчера.

Приятелство, прераснало в споделена любов

Алекс и Живко са заедно от близо две години. Връзката им започва съвсем естествено – първоначално като колеги, а по-късно и чрез обща приятелска компания. Постепенно искрите между тях прерастват в дълбоки чувства.

Надеждите на феновете се разпалиха наскоро, когато Сърчаджиева публикува в социалните мрежи кадър от романтична разходка, на който държи мъжка ръка. Макар тогава да не разкри самоличността на кавалера си, днес източниците са категорични – това е именно Сираков.

Любопитен детайл е възрастовата разлика в тандема. Алекс е на 43 години, докато Живко е в началото на 30-те си години. Хората от обкръжението им обаче са категорични, че това няма никакво значение, тъй като двамата имат сходен темперамент, еднакво чувство за хумор и се разбират с един поглед.

Кой е Живко Сираков?

Новият избраник на актрисата тепърва набира скорост и популярност сред широката публика. Извън ангажиментите си на театралната сцена, Сираков прави сериозна заявка за кино кариера с участие в амбициозен български игрален филм, посветен на легендата от Формула 1 Михаел Шумахер. В лентата именно Живко влиза в ролята на седемкратния световен шампион.

Ново начало след тежката загуба

За Алекс Сърчаджиева това е първата сериозна и толкова коментирана връзка след огромната трагедия, която я сполетя през 2019 г. Тогава актрисата загуби дългогодишния си партньор в живота и баща на дъщеря ѝ София – покойния актьор Иван Ласкин.

След смъртта му Алекс дълго време не допускаше никого до сърцето си и откровено говореше в интервюта за неописуемата болка и трудното самотно родителство. Днес обаче изглежда, че животът отново ѝ се усмихва и тя е готова да продължи напред, пише сайтът Intrigi.bg.

Дали влюбената двойка скоро ще направи първата си официална поява под ръка на червения килим, предстои да разберем.