Бизнесменът Виктор Иванов, който стана финалист в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая“ по bTV, промени формата на носа си чрез нехирургични козметични процедури. Предприемачът показа визуалната си трансформация в социалните мрежи, информира Plovdiv24.bg.

Виктор Иванов сподели снимки преди и след естетическата намеса в Инстаграм профила си, като поясни, че новата форма е постигната изцяло с филъри и ботокс. По неговите думи този метод е отлична по-малко инвазивна и по-достъпна алтернатива на традиционната ринопластика, тъй като предлага изключително кратък възстановителен период. "Освен това дават възможност човек да види как би изглеждала подобна промяна, да свикне с новия си профил и да се почувства уверен и спокоен да предприеме по-сериозна стъпка, а именно ринопластика“, допълва още Иванов.

Роденият в Троян бизнесмен успешно балансира между две напълно различни професионални сфери — развива мащабен IT бизнес и управлява производство на шоколади с афродизиак. Финансовите му успехи му отреждат място сред най-успешните млади предприемачи според българското издание на списание "Форбс“. Иванов е известен сред близките си като възпитан, учтив и изключително балансиран човек, който въпреки възможностите си и притежанието на часовник за 30 хиляди, не парадира с материалното си състояние.

Финалният епизод на "Ергенът" завърши с предложение за брак, при което Виктор подари пръстен на психоложката Дениз с думите: "Искам да ти дам цялата сигурност и спокойствие на този свят! Дениз, ще станеш ли моя жена?“. Въпреки че тя прие предложението с надеждата той да бъде неин съпруг и баща на децата ѝ, отношенията им извън риалитито продължават едва около два месеца и приключват окончателно през август. По време на почивките им по българското Черноморие, в Испания и Албания става ясно, че двамата живеят в коренно различни и несъвместими светове.

През декември 2025 г. Виктор изненада зрителите, като официално обяви новата си връзка с друга участничка от предаването — юристката Кристина. Предприемачът публикува снимки от съвместната им почивка в планината, където двамата релаксират в джакузи с шампанско. Под споделените кадри Виктор написа: "Минерална вода. Студено шампанско. Добра компания. Защото знам не само как да работя, но и как да си почивам“. По време на шоуто Кристина беше сгодена за Петър, но в ефира на "Преди обед“ тя поясни, че връзката им е приключила веднага след излизането от предаването, тъй като не са били готови за тази сериозна крачка и са осъзнали, че нямат общо бъдеще.