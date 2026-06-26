Крал Чарлз и кралица Камила няма да се завърнат в Бъкингамския дворец след приключването на десетгодишния мащабен ремонт през следващия март, като вместо това историческата сграда ще остане административно седалище на монархията, а техен постоянен дом ще бъде Кларънс Хаус. Решението е взето съзнателно, за да се осигури много по-широк обществен достъп за туристите и да се увеличи времето, в което външни лица могат да разглеждат резиденцията.

Историческото седалище остава само работен офис

Бъкингамският дворец, който служи за официална лондонска резиденция на британския суверен от 1837 г., когато кралица Виктория първа го превръща в официално седалище на съда, вече няма да бъде жилище за настоящите монарси. Въпреки това, кралят и кралицата, които в момента са в края на своите 70 години, ще запазят правото си на достъп до сградата по време на ангажименти. Пазителят на Тайната хазна Джеймс Чалмърс заявява пред BBC, че по план монарсите ще имат достъп до частни стаи в двореца, където ще могат да си почиват по време на работния ден.

Какво включва ремонтът за 369 милиона паунда

Обновяването на емблематичната сграда продължава вече десет години и по план трябва да приключи окончателно през март, като общата му стойност възлиза на 369 милиона паунда. Спешните строителни и монтажни дейности се налагат поради сериозни опасения от потенциални щети от пожари и наводнения, тъй като голяма част от системите са на повече от 60 години. Проектът обхваща цялостна подмяна на:

Стареещи кабели

Оловни тръби

Окабеляване

Бойлери

Повече приходи за хазната и данъците на краля

Оставането на крал Чарлз и кралица Камила в Кларънс Хаус – имот до двореца "Сейнт Джеймс“, който някога е бил дом на кралицата майка – ще позволи Бъкингамският дворец да бъде отворен за посетители за много по-дълъг период от време. В момента туристическият достъп е ограничен основно до летните месеци и избрани дати през останалата част от годината. Новата организация ще позволи генерирането на по-големи приходи, тъй като постоянното присъствие на кралската двойка на тази възраст би ограничило броя на посетителите и зоните, които хората могат да разглеждат. Междувременно стана ясно, че крал Чарлз е платил 12,9 милиона паунда данъци за периода 2024-2025 г.