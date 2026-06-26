Даниела Рупецова от риалити формата "Ергенът“ разпали отново словесната война с бившия си Мартин Елвиса, като го определи директно като злобен човек по време на гостуването си в подкаста на Ивка Бейбе. Красавицата направи и остри коментари относно традиционното възпитание на младите хора, амбицията и нежеланието си да работи на стандартен трудов договор, информира Plovdiv24.bg. казаното от нея ясно доказва, че напрежението между двамата остава дълго след официалния край на предаването.

Обвинения в злоба и неистински нападки

Даниела Рупецова беше категорична, че Мартин Елвиса не е успял да я нарани с тежките думи, които е отправил по нейни адрес, тъй като голяма част от обвиненията му изобщо не са отговаряли на истината. Тя обаче не спести критиките си към неговия характер, подчертавайки, че единственото нещо, което я жегва в хората, е злобата, а той притежава точно това качество. Отношенията им се превърнаха в публичен скандал, след като двамата се сгодиха на финала на "Ергенът“, но малко по-късно се разделиха и започнаха да си разменят взаимни обвинения в ефира на предаването "Преди обед“.

Бунт срещу работата от 8 до 17 часа

В интервюто пред Ивка Бейбе риалити звездата коментира открито отношението си към личната амбиция и кариерното развитие. Оказва се, че още от ученическите си години Рупецова е заявявала пред своите съученици, че планира да се занимава с бизнес и няма никакво намерение да ходи на стандартна работа от 8:00 до 17:00 часа. По думите ѝ това нежелание да се вписва в общоприетите трудови норми е било дълбоко заложено в нея още от ранна детска възраст.

Защита на личната амбиция пред обществото

Рупецова изрази сериозно възмущение от начина, по който съвременното общество възпитава младото поколение, наблягайки единствено на търсенето на сигурна заетост. Тя постави въпроса защо стремежът към повече постижения в живота и високата амбиция се представят като лош пример за децата. Според нея е напълно погрешно подрастващите да бъдат обучавани да бъдат смирени и да приемат перспективата да работят за някого като роби, като същевременно това се лансира в публичното пространство като нещо хубаво.