Принц Арчи и принцеса Лилибет ще посетят Обединеното кралство следващия месец за първи път от четири години насам, за да придружат родителите си принц Хари и Меган Маркъл. Поводът за кралското гостуване е официалната церемония "Остава една година“, която предхожда провеждането на мащабните "Инвиктус игри“ (Invictus Games) в Бирмингам през 2027 година, пише HELLO!. Новината за завръщането на децата на херцозите на Съсекс веднага провокира дебати около евентуалните им срещи с останалите членове на фамилията в Лондон.

Желанието на Хари и очакваните срещи

Кралските деца не са стъпвали на британска земя от 2022 г., когато придружаваха своите родители за официалните чествания по случай Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II. Близки източници разкриват, че херцогът на Съсекс изпитва огромно желание най-после да запознае наследниците си отблизо с роднините им и лично да им покаже местата, свързани с неговото собствено детство. Макар да се определя като високо вероятно Арчи и Лилибет да прекарат ценно време с дядо си – крал Чарлз III, изглежда почти невъзможно те да се засекат с чичо си принц Уилям и тримата си кралски братовчеди – принцеса Шарлот и принцовете Джордж и Луи.

График без воля за сближаване

В интервю за изданието Page Six известният кралски коментатор Аманда Мата коментира възможността за семейно сближаване, като подчерта, че дори отношенията между двамата братя постепенно да започнат да се подобряват, семейството на принца и принцесата на Уелс вероятно вече има изцяло запълнен график за цялото лято. Според нейните думи всяко подобно събиране, което да включва децата и братовчедите, би изисквало изключително сериозно предварително планиране и най-вече огромна добра воля от абсолютно всички участващи страни. Тя допълни също, че най-голямата пречка за евентуалното събиране на малките братовчеди си остава огромното, ледено напрежение между принц Хари и принц Уилям, както и между техните съпруги – Меган Маркъл и принцеса Кейт Мидълтън.

Историята на отношенията между братовчедите

До този момент остава пълна мистерия дали децата на Уилям и Кейт изобщо някога са виждали наживо малката си братовчедка Лилибет. При последното официално посещение на семейство Съсекс в Лондон, триото от Уелс се намираше на официален кралски апартамент в Кардиф. Единственото напълно потвърдено събитие тогава бе рожденият ден на Лилибет в резиденцията "Фрогмор Котидж“, за който Хари по-късно разкри, че дъщеря му е успяла да се запознае с прабаба си, кралица Елизабет II.

За разлика от нея, Джордж, Шарлот и Луи са имали реална възможност да общуват с баткото Арчи. Това се случи по време на благотворителен мач по поло през 2019 г., когато Арчи бе още новородено бебе. Снимките от онова щастливо лято пазят мили моменти – как малката Шарлот и принц Джордж с истинско любопитство разглеждат новороденото, докато принц Хари се усмихва нежно на Меган. Най-забавният момент тогава остана дело на малкия принц Луи, който бе уловен да върви наперено към леля си Меган, носейки огромните слънчеви очила на майка си Кейт, и да плези забавно език на малкия си братовчед. За съжаление, към днешна дата тези топли семейни моменти изглеждат като далечно минало.