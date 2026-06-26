Преслава е българска попфолк и фолклорна певица. Рожденото ѝ име е Петя Колева Иванова, но през 2018 година официално променя името си на Преслава Колева Иванова по своя популярен артистичен псевдоним.

Родена е на 26 юни 1984 година в Добрич, който по онова време носи името Толбухин.

Учи в Средно училище "Свети Климент Охридски“, в което има паралелка с музикален профил, като там свири на гъдулка и пее в народния хор на училището. През лятото на 2003 г. Милко Калайджиев я открива за голямата сцена и я кани да пее с неговия оркестър в редица заведения по Черноморието, като преди това тя взима участие в клиповете към песните "Дръж ме да не падна“, "Не отказвам на жена“ и "Танцувай с мен“.

Певицата също така е отличена и с две международни награди за Най-популярна българска певица в чужбина и за Балканска звезда на Международните музикални награди съответно в Черна гора и в Истанбул. Освен това тя е от най-награждаваните български певици – нейните отличия и награди са почти 60 на брой, придобити за 10 години.

Честит 42-ри рожден ден на Преслава!