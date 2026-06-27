Норвежкото градче Лонгйир на архипелага Шпицберген привлича вниманието като едно от най-северните населени места в Европа, където половин година е денонощен ден, а през другата половина слънцето изобщо не изгрява. Този екстремен природен ритъм определя специфичния начин на живот на местните жители и формира уникална среда за туризъм.

Полярният ден в селището настъпва в периода от около 20 април до 23 август, информира Plovdiv24.bg. През тези 128 дни слънцето не залязва нито за минута, което осигурява постоянна светлина и позволява на хората да спортуват, да се разхождат и да изследват дивата природа по всяко време на денонощието.

Приказна гледка

Адаптация към полярния ден

Местната общност е развила специални навици, за да се възползва максимално от условията и да минимизира негативното влияние на постоянната светлина върху съня и биологичния часовник. Жителите използват плътни специални завеси в домовете си, планират активности в традиционните часове за сън и редовно организират спортни състезания и музикални концерти късно вечер.

Северното сияние

Живот под знака на полярната нощ

През останалата част от годината природата поднася противоположното явление – полярната нощ, по време на която слънцето остава трайно под хоризонта. Периодът на пълна тъмнина стартира в края на октомври и продължава до средата на февруари. Въпреки липсата на слънчева светлина, ежедневието в града не спира, благодарение на изкуственото улично осветление, което позволява на хората да изпълняват безпрепятствено дневните си ангажименти.

Лонгйир

Време за северни сияния

Пълната тъмнина през денонощието създава отлични предпоставки за проследяване на северното сияние – едно от най-впечатляващите природни явления в света. Тъй като небето е черно през целия ден, условията за неговото улавяне са оптимални, като най-благоприятният прозорец за наблюдение обхваща месеците от ноември до февруари поради най-дългата нощ и подходящите атмосферни условия за ясно небе.