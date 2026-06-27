От 29 юни до 23 юли 2026 г. планетата на комуникациите Меркурий навлиза в своята втора за годината ретроградна фаза. Този път транзитът се случва в изключително емоционалния и чувствителен воден знак Рак. Според астролозите обаче, реалното влияние на явлението ще бележи почти целия летен сезон.

Лято под знака на двете сенки

Астролозите предупреждават, че събитията не се ограничават само до официалния триседмичен период:

Предретроградна сянка (12–13 юни): Периодът вече започна в средата на месеца, като бавно извади на повърхността скрити теми и конфликти.

Постретроградна сянка (23 юли – 8 август): След като планетата тръгне напред, ще измине почти половин месец, преди да настъпи окончателна яснота в комуникацията и плановете.

Това означава, че през следващите седмици ще бъдем принудени да се върнем към недовършени разговори, стари решения и дълго потискани чувства.

Какво да очакваме от Меркурий в Рак?

Вместо обичайните технически повреди и забавени съобщения, този ретрограден период има много по-дълбока и психологическа задача. Тъй като се случва в знака Рак, на преден план излизат:

Преразглеждане на имотни въпроси, ремонти или промяна в динамиката на съжителство;

Връщане към стари спомени, носталгия и срещи с хора от миналото;

Време за изчистване на стари семейни обиди и неизказани думи.

Разговорът, в който трябва да кажем какво наистина чувстваме

Колко често премълчаваме разочарование, тъга или благодарност, защото не знаем как ще бъдат приети думите ни?

Ретроградният Меркурий в Рак ни приканва да се запитаме дали има нещо важно, което все още не сме изразили. Това не означава да действаме импулсивно, а да намерим честен и спокоен начин да споделим истината си.

През този период много стари чувства могат да изплуват отново на повърхността. Вместо да ги потискаме, можем да се опитаме да разберем какво се опитват да ни кажат.

Разговорът за прошката

Понякога най-трудният разговор е този, който трябва да проведем със самите себе си. Ретроградният Меркурий е период на равносметка и преосмисляне. Ако има конфликт, който продължава да тежи на сърцето ни, сега е подходящ момент да потърсим помирение или поне вътрешен мир.

Не всяка история трябва да бъде подновена, но всяка история заслужава да бъде разбрана.

Астролозите често напомнят, че прошката не означава да оправдаем нечие поведение, а да освободим себе си от тежестта на миналото.

Разговорът за границите

Много недоразумения възникват не защото хората не ни обичат, а защото никога не сме им казали от какво имаме нужда. Ретроградният Меркурий е подходящо време да преразгледаме личните си граници – в любовта, приятелствата и работата.

Ако отдавна отлагаме разговор за уважение, време, отговорности или очаквания, сега може би е моментът да го проведем.

Тъй като Ракът е знак, който силно се свързва с грижата и семейството, през този период много хора могат да осъзнаят, че са поставяли нуждите на другите пред своите собствени твърде дълго.

Разговорът със семейството

Когато Меркурий е ретрограден в Рак, на преден план излизат темите за дома, детството и отношенията с близките. Стари семейни въпроси могат да изплуват отново, а неизяснени ситуации да поискат внимание.

Някои хора ще почувстват желание да се свържат с роднини, с които не са разговаряли отдавна. Други могат да преосмислят отношенията си с родителите си или да погледнат по нов начин на преживявания от детството.

Понякога един искрен разговор може да донесе повече изцеление, отколкото сме очаквали.

Разговорът със самите себе си

Ретроградният Меркурий е преди всичко време за вътрешен диалог.

Какво искаме? От какво имаме нужда? Кои мечти сме изоставили? И какви решения е време да преосмислим?

Астролозите често описват този период като възможност да забавим темпото, да се вгледаме в себе си и да пренапишем историята, която си разказваме за собствения си живот, информира woman.bg.

Какво е добре да избягваме?

Въпреки че ретроградният Меркурий не е причина за паника, астролозите препоръчват през този период да бъдем по-внимателни с прибързаните решения, подписването на важни документи и импулсивните реакции.

Добре е да проверяваме два пъти съобщенията, които изпращаме, да си оставяме повече време за пътувания и да не правим заключения само въз основа на първото впечатление.