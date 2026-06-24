"Мили приятели, минаха две години от нашата среща на открито. А повярвайте ми, срещите с вас – пловдивската публика, са сред най-вълнуващите и дългоочаквани събития за мен.“

С тези думи Стефан Вълдобрев се обърна към пловдивчани в специално видеообръщение дни преди дългоочакваното си завръщане на сцената под открито небе в града под тепетата.

"През тези две години идвах често – и в театъра, и в операта. Направихме мюзикъла "Лепило за брада“, срещнахме се с многохилядна публика, но концертите... те са нещо съвсем различно! И ето, че този момент наближава!“, споделя още във видеото композиторът, отличен с награда "Пловдив“.

Стефан Вълдобрев е сред артистите, които не просто създават музика, а разказват истории. Заедно с "Обичайните заподозрени“ той превръща концертите си в истинско преживяване, в което всяка песен носи емоция, спомен и усещане за свобода.

В емблематичния си състав – Стефан Вълдобрев, Иван Лечев, Мирослав Иванов, Веселин Веселинов - Еко и Стоян Янкулов - Стунджи, бандата ще излезе на сцената на Младежкия хълм в Пловдив тази събота (27 юни).

Пловдивската публика ще има възможността да чуе на живо едни от най-обичаните български песни – от онези, които не просто се слушат, а се пеят с пълно гърло от първата до последната дума.

Искреността, топлината и неподправената близост с хората превръщат всяка среща с групата в наистина специален момент.