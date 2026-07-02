Под контрола на Териториално звено - Смолян към отдел "Рибарство и контрол“ - Пловдив при ИАРА беше извършено зарибяване на язовир "Доспат“.

Във водоема бяха разселени 1 000 000 личинки толстолоб, осигурени от Института по рибовъдство в Пловдив. Зарибителният материал е придружен с всички необходими документи, удостоверяващи неговия произход и добрия здравен статус.

Средствата за извършване на зарибяването са осигурени от 5-процентните отчисления от стойността на издадените риболовни билети през предходната година, предоставени от девет риболовни сдружения на територията на област Смолян.

ГАЛЕРИЯ: Пуснаха 1 000 000 личинки толстолоб в язовир "Доспат" ‹ ›

Зарибяването с толстолоб е важна мярка за поддържане на екологичното равновесие във водоема, съобщиха от ИАРА.