Над 7000 служители на Министерството на вътрешните работи получават едновременно пълна работна заплата и пенсия, като и двете плащания се финансират от държавния бюджет. Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, който публикува анализ на разходите за сектор "Сигурност“ и публичната администрация.

7057 служители в МВР този месец ще получат едновременно и пенсия, и заплата от бюджета в пълен размер. Освен това се внасят и осигуровки, което означава още по-висока пенсия в бъдеще посочва Велев, като уточнява, че информацията е базирана на данни от Националния осигурителен институт (НОИ)

По думите му подобна практика е трудно защитима от гледна точка на публичните финанси.

"Това може да си позволи само много богата държава. Но дори богатите държави не го правят, защото държавата няма собствени пари – тя ги събира от работещите хора и бизнеса чрез данъци и осигуровки“, коментира председателят на АИКБ.

В анализа си Велев цитира данни от доклад на Фискалния съвет, според които средно по света на 100 000 души население се падат около 300 полицейски служители, а средното за Европейския съюз е 313.

По негови изчисления в България този показател достига 421 полицаи на 100 000 души население.

"Изчислението е направено на база около 28 хиляди полицаи, които са част от приблизително 55-те хиляди щатни бройки в системата на МВР“, уточнява той.

Според Велев тези данни поставят въпроса дали кадровият ресурс в системата е оптимално структуриран и доколко разходите съответстват на ефективността.

Работодателската организация обръща внимание и на проектобюджета за 2026 година.

Според публикуваните разчети общите разходи за МВР възлизат на 2,115 млрд. евро, от които 1,973 млрд. евро са предвидени за възнаграждения и други разходи за персонал.

Разпределени по месеци, това означава приблизително 164,4 млн. евро месечно за служителите в системата.

При приблизително 50 000 реално заети служители средният месечен разход за труд достига около 3287 евро на човек, изчислява Велев.

"Пенсиите не са включени в тази сума. Те се изплащат отделно“, отбелязва той.

Според председателя на АИКБ подобна тенденция не се наблюдава единствено в МВР.

Той посочва, че значителни средства се насочват и към съдебната система, включително съдии, прокурори, следователи и съдебна администрация, както и към отбраната, държавната и общинската администрация.

По думите му разходите за публичния сектор продължават да растат с темпове, които изпреварват възможностите на икономиката да ги финансира.

Изказването на Васил Велев идва на фона на обсъжданията около държавния бюджет за 2026 година и отново поставя въпроса за баланса между възнагражденията в публичния сектор и възможностите на държавните финанси.

Работодателските организации от години настояват за структурни реформи, оптимизация на администрацията и по-тясна обвързаност между възнагражденията и постигнатите резултати. От своя страна синдикатите и организациите на служителите в сектор "Сигурност“ защитават позицията, че спецификата на професията налага специален социален статут, включително възможност за по-ранно пенсиониране и продължаване на работа.

Очаква се темата да бъде сред основните акценти в парламентарните дебати по бюджета, тъй като засяга както устойчивостта на публичните финанси, така и модела на възнаграждения и социални права в държавния сектор.