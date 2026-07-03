На днешния ден Българската православна църква почита паметта на свети мъченик Иакинт и свети Анатолий, патриарх Константинополски. Днес имен ден празнуват Анатоли, Анатолия и Иакинт.

Свети мъченик Иакинт е млад християнин, служил като таен християнин в палата на римския император Траян. Той загива мъченически в затвора заради отказ да яде от идоложерските меса.

Свети Анатолий е виден църковен деец от V век, който управлява Константинополската църква и допринася за утвърждаването на православното учение.