Вътрешният министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание по искане на Тодор Барбалов от "Прогресивна България“ във връзка с медийни публикации за частните полети на Делян Пеевски.

От парламентарната трибуна министърът изнесе мащабни данни, според които за период от осем години, започвайки от 2018 г., Пеевски е летял общо 227 пъти от летището в София. Впечатление прави фактът, че 181 от тези пътувания са били чартърни.

Общата стойност на полетите с частни авиокомпании възлиза на около 1,8 милиона евро. Според МВР разходите са били покривани от адвокатското дружество "Ангелов, Андреев и партньори“.

Повечето дестинации са били по линията София-Истанбул и са продължавали към други крайни точки. В момента МВР си сътрудничи с чужди държави за изясняване на точните маршрути, средствата и техния произход. Проверките на ведомството обхващат общо 81 души, летели с Пеевски през годините, сред които е и бизнесменът Александър Сталийски.

Спорният полет до Дубай

Сериозен политически отзвук обаче предизвика твърдението на Демерджиев за конкретна дата – 5 април 2024 г. По думите му тогава Пеевски е пътувал до Дубай с тогавашния лидер на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова – само четири дни преди тя да встъпи в длъжност като конституционен съдия.

Министърът уточни, че полетът е извършен от авиокомпанията "Хиперион Авиейшън“, която има индиректна връзка с хазартния бизнесмен Валтер Папазки. Демерджиев определи като "пълен парадокс“ факта, че в един самолет се намират бъдещ конституционен съдия и лице, санкционирано по глобалния закон "Магнитски“.

Отговорът на Десислава Атанасова: "Твърденията са неверни“

Конституционният съдия Десислава Атанасова реагира светкавично с официална позиция, като представи официално удостоверение от самото Министерство на вътрешните работи, което категорично опровергава думите на министъра.

Ето и позицията на Десислава Атанасова:

"Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система "Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България.

Твърдението, че "на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" е невярно.

Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines.

На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.

Прилагам посочените документи с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия".

Атанасова се позовава на официално удостоверение с Рег. номер RяБ 4017/02.07.2026 г., издадено от МВР, което доказва, че по време на визирания период е пътувала по редовна търговска линия до Истанбул и обратно, без да е посещавала Обединените арабски емирства.