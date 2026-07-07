23-годишна българка е била намерена мъртва в апартамент в солунското предградие Неаполис в понеделник, съобщават гръцките медии според официална информация от полицията. Властите са задействали незабавно разследване, за да установят точните обстоятелства около трагичния инцидент.

Преди да се стигне до фаталното разкритие, родителите на момичето са го търсили продължително време, но без успех, тъй като не са успели да установят никакъв контакт с него. Притеснени от липсата на обратна връзка, те са помолили техен роднина да провери ситуацията на място. Именно той е отишъл до жилището, където е открил безжизненото тяло на младата жена.

Веднага след подаването на сигнала на мястото на инцидента са пристигнали полицейски екипи, които са отцепили района и са започнали събирането на доказателства. Заедно с тях в апартамента е влязъл и съдебен лекар, който е извършил първоначален оглед на тялото. Към настоящия момент от полицията уточняват, че въз основа на събраните до момента улики и състоянието на трупа, липсват индикации за извършено престъпление или проява на криминална дейност.

Въпреки липсата на първоначални следи от насилие, случаят остава под наблюдението на местните органи на реда.