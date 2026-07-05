Зрелищен пътен инцидент на автомагистрала "Тракия“ като по чудо се размина без невинни жертви и ранени. Разсеяна водачка от Бургас е забила луксозния си "Мерцедес" право в откритата тераса на популярното заведение за бързо хранене KFC, видя репортер на медията ни. Инцидентът е станал в следобедните часове в събота в района на крайпътните обекти малко преди отбивката за Пазарджик, в посока към Черноморието, научи Plovdiv24.bg.

Паника и объркани педали

Бургазлийката решила да спре за кратка почивка в района на бензиностанция OMV и съседния ресторант. Проблемите обаче започнали в момента, в който тя решила да запали мотора и да потегли отново. Вместо плавно да излезе от паркомястото в посока на аутобана, жената зад волана буквално изстреляла немското возило напред, помитайки всичко по пътя си.

Свидетели на зрелищната каскада твърдят, че жената просто е изпаднала в моментна паника и е объркала педала на газта с този на спирачката. Луксозното возило преминало през ограничителите и се забило с гръм и трясък в масивните съоръжения и масите на откритата тераса, където по това време обикновено почиват десетки пътуващи.

Тежки материални щети и полиция

В резултат на челния сблъсък предницата на "Мерцедес"-а е изцяло помляна. На място бързо е пристигнал екип на "Пътна полиция", който е обработил произшествието. На разтревожената водачка са направени задължителните тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Към момента няма данни за положителни проби.