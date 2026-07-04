Гръцки спасител и български турист спасиха 17-годишен от удавяне на Ароги - едно от любимите места за родопчани за уикенд почивка. Инцидентът е станал преди дни неделя.

Момчето е извадено в безсъзнание на брега. Плажуващият нашенец и спасителят започват кардиопулмонална реанимация до пристигането на линейка от Комотини, което отнема 25 минути. На връщане обаче специализираният автомобил пука гума при движение със 130 километра в час. Като по чудо няма потърпевши. Налага се да бъде пратена втора линейка, която транспортира младежа в болницата в Александруполис.

Инцидентите отвориха въпроси относно проблемите в Спешна помощ.

За да има две линейки, "базирани“ в Комотини, и една допълнителна на крайбрежието, са необходими минимум 33 служители, докато в момента са наети 26, посочва пред гръцки медии началникът на Спешната медицинска помощ в Комотини, секретар на Синдиката на работниците в Спешна помощ в Тракия Янис Василиадис.

"Този сериозен инцидент подчертава липсата на линейка, базирана на крайбрежната линия на община Комотини“, допълва медикът.

Според Василиадис, за да работи една линейка 24 часа в денонощието, през целия месец, са необходими 11 служители. По-конкретно, необходими са 6 служители на ден. Работата им е от пет до осем часа. Следователно, за да се покрият всички смени през месеца и празниците, са необходими 11 служители.