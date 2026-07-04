Почивката в Гърция през това лято остава предпочитан избор за българските туристи, но изисква по-сериозен бюджет поради отчетен ръст в цените на нощувките, плажните услуги и заведенията спрямо миналия сезон. Най-осезаемо е поскъпването при шезлонгите и минималната консумация в плажните барове, като цените на някои храни също са по-високи, изравнявайки се с тези в българските курорти.

В гръцките заведения цената на основните ястия се движи в диапазона между 12 и 25 евро, докато популярните местни специалитети гирос и сувлаки струват около 4-10 евро. Порция традиционна мусака излиза около 9 евро, а гръцката салата е на цени от 8 до 10 евро. Любителите на морска храна заплащат около 14 евро за миди в сос, 15 евро за скариди на грил и 16 евро за порция пържени калмари.

Ето какво сподели българка, посетила наскоро остров Тасос:

Тасос! Хубавичко си е, но тази година е малко по-скъпо!