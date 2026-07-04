Почивката в Гърция през това лято остава предпочитан избор за българските туристи, но изисква по-сериозен бюджет поради отчетен ръст в цените на нощувките, плажните услуги и заведенията спрямо миналия сезон. Най-осезаемо е поскъпването при шезлонгите и минималната консумация в плажните барове, като цените на някои храни също са по-високи, изравнявайки се с тези в българските курорти.
В гръцките заведения цената на основните ястия се движи в диапазона между 12 и 25 евро, докато популярните местни специалитети гирос и сувлаки струват около 4-10 евро. Порция традиционна мусака излиза около 9 евро, а гръцката салата е на цени от 8 до 10 евро. Любителите на морска храна заплащат около 14 евро за миди в сос, 15 евро за скариди на грил и 16 евро за порция пържени калмари.
Ето какво сподели българка, посетила наскоро остров Тасос:
Тасос! Хубавичко си е, но тази година е малко по-скъпо!
- Ферибот за двама с кола - 39 евро на посока (27 за кола и по 6 на човек).
- Бира бутилка Митос или наливна 500 мл. - 5-6 евро
- Кафе - 3-4 евро
- Фрапе - 4,50 - 6 евро
- Гръцка салата - 9-13 евро
- ТизейТизайкай (tzatziki) или познато още като Дзадзики - 5,50-7 евро
- Октопод порция 1 пипало на грил - 16-19 евро
- Узо Пломари 200 мл, патронче - 9-11 евро
- Лаврак/Ципура грил, порция цяла риба в чиния - 16-18 евро
- Диви риби - 50-60 евро суров килограм. Синегрида - 70
- Тиквички пържени - 7,50 - 9 евро
- Гаврос пържен порция - 9 - 12 евро
- Скариди саганаки - 15-17 евро
- Вода 1 литър в заведение - 2,50 - 3 евро
- Десертчета (хапки) дават почти навсякъде безплатно.
- Нормална сметка на човек в таверна (храна и напитки): Минимум - 30 евро
- Пълна програма - 40+ евро