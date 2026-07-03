В събота и неделя - 4 и 5 юли, за провеждането на "РАЛИ ПАМПОРОВО 2026“ временно ще се променя организацията на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян.

На 4 юли /събота/, от 13 ч. до 16 ч., ще бъде ограничено движението по участък от път III-8641 Смолян - Пампорово от кръстовището с път III-866 Смолян - Стойките до кръстовището за с. Левочево /от км 11 до км 4/.

Отново в събота, между 16:50 ч. и 19:50 ч., ще бъдат затворени за преминаване 6 км от път III-861 м. "Рожен“ – Лъки, в отсечката от кръстовището с път II-86 Чепеларе - Соколовци до кръстовище с път III-8631 Момчиловци - м. "Момина вода“ /от км 42 до км 36/. В същия период ще бъде ограничено движението и в 5-километрова отсечка от път III-8631 м. "Момина вода“ – Момчиловци, по трасето от кръстовището с път III-861 до кръстовището с път III-863 Момчиловци - Виево /от км 5 до км 0/.

На 5 юли /неделя/, от 8 до 11 ч., ще се ограничи движението по път III-8631 м. "Момина вода“ – Момчиловци, в отсечката от кръстовището с път III-863 Момчиловци - Виево до кръстовището с път III-861 Лъки - Рожен и по път III-861 м. "Рожен“ – Лъки, по участъка от кръстовището с път III-8631 Момчиловци - м. "Момина вода“ до кръстовището с път II-86 Чепеларе - Соколовци.

В неделя, между 12 ч. и 13:45 ч., ще се спре трафикът по републикански път III-8641 Пампорово - Смолян, в участъка от кръстовището с общинския път за с. Левочево до кръстовището с път III-866 Смолян - Стойките.

По време на състезанието движението ще се регулира от "Пътна полиция“ и сигналисти на организатора. При необходимост ще се осигурява преминаване на автомобили със специален режим на движение без забавяне или временно ограничаване на състезателите. Всички останали водачи ще изчакват на място.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.