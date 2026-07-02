Почина президентът на Съюза по аеробика Димитрина Къндева, съобщиха от Българската федерация по гимнастика.

От централата изразиха дълбока скръб по повод кончината ѝ и подчертаха приноса ѝ към развитието на аеробиката и българската гимнастика.

С нейното достойно дело, всеотдайност и безрезервна отдаденост на спорта тя остави трайна следа в развитието на аеробиката и българската гимнастика, написаха от федерацията.

Димитрина Къндева дълги години бе сред водещите фигури в спортната аеробика у нас. Като президент на Съюза по аеробика тя допринесе за утвърждаването на България сред силните нации в дисциплината.

Освен с работата си в страната, Къндева бе международен съдия с най-висока категория и член на Техническия комитет по спортна аеробика към Европейската гимнастика.

"Гимнастическото семейство на България скърби за загубата на един уважаван професионалист, лидер и човек с голямо сърце. Поклон пред светлата ѝ памет!“, се казва още в изявлението.