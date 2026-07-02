Летният сезон пак ни изненада – не с хубаво време, а с поредните скандали за цените по морето. Писателят Емил Йотовски написа много забавен, но и доста солен коментар в интернет. В него той се подиграва на всички хотелиери и ресторантьори, които се опитват да ни убедят, че по нашето Черноморие е супер евтино и хубаво.

Според Йотовски обаче истината е съвсем друга и на хората вече им е писнало да ги правят на глупаци.

Авторът започва с чиста ирония. Той се подхилква на снимките с касови бележки, които ни показват по телевизията. Шегува се, че на морето тараторът и цацата били безплатни, а за бирата едва ли не ти плащали, за да я изпиеш.

Йотовски се заиграва и с темата за природата. Иронично казва, че водата била "кристално чиста“, а медузите били толкова умни, че избягали чак в Крим, за да не пречат на туристите. Всичко това, разбира се, е шега, с която той показва колко са фалшиви рекламите за нашето море.

Писателят много точно описва как на плажа ти взимат парите за всичко:

Струват по 5 евро парчето, а ако на някой му се вижда скъпо, бизнесът го изкарва "мишка“ и дребнав човек. Всичко се таксува допълнително. Йотовски се шегува, че ходим на плаж с масички, все едно сме на ресторант, само и само да ни вземат още някое евро.

Подиграва се и на това, че цените на някои неща за децата, като например сладоледа, не са написани никъде, а се казват "под масата“.

Най-много го дразни това, че собствениците на заведения се опитват да изкарат туристите виновни. Излиза, че българинът е стиснат и лош, а не че цените са надути. Йотовски казва направо: почивката по нашето море е станала като някакъв филм за възрастни – хем те прецакват, хем трябва сам да си платиш за това.

В края на коментара си писателят разкрива простата сметка на морските кръчмари:

Купуваш замразена цаца от Китай за 1 евро килото⟶Продаваш малка порция от 200 грама за 10 евро.

При такава огромна печалба, никой по морето няма желание да намали цените или да подобри обслужването. Йотовски ги пита: "Ако тази година излъжете хората да дойдат, догодина какво ще правите? Ще ни продавате мусака със скариди или ще сипвате хималайска сол в морето, за да е по-био?“

Писателят завършва с много важно предупреждение. Старото правило на българските бизнесмени "Като не ви харесва, си заминавайте - други ще дойдат“ вече не работи. Границите са отворени, хората виждат как е в Гърция и Турция, и "други“ просто няма да дойдат. Ако морето ни не свали цените и не почне да се държи по-човешки с клиентите, догодина плажовете ще останат празни.