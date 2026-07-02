Все повече туристи избират Родопите за своята лятна ваканция, привлечени от съчетанието между прохладен планински климат, минерални извори, природни забележителности и разнообразни възможности за забавление. Регионът се утвърждава като предпочитана алтернатива на традиционните летни дестинации, особено за семейства, които търсят спокойствие и разнообразна почивка.

Две различни преживявания в сърцето на Родопите - СПА Хотел Персенк и Парк Хотел и СПА Модър в Девин

За летния сезон 2026 СПА Хотел Персенк ***** и Парк Хотел и СПА Модър**** предлагат специални пакети, които съчетават комфорт, релакс и възможности за активна почивка.

СПА Хотел Персенк посреща гостите с пакета "Аква ваканция“, включващ настаняване със закуска или със закуска и вечеря, свободен достъп до обновения СПА център, разполагащ с вътрешен минерален басейн, соленоводен басейн, външно джакузи, сауна парк с финландска, билкова и инфрачервена сауна, парна баня, релакс зони и фитнес. Пакетът включва и безплатно ползване на откритите басейни на Термалния аквапарк, разположен само на 300 метра от хотела.

Парк Хотел и СПА Модър от своя страна впечатлява с елегантна съвременна визия, модерен интериор и с емблематичния Термален аквапарк, разположен в красивия парк на комплекса. Шестте басейна, детските зони, водните атракции, спортните съоръжения и подготвената анимационна програма за Лято 2026 гарантират незабравими преживявания за малки и големи. Сред акцентите ще бъдат разнообразни развлечения и активности за всички възрастови групи, както и вечерни програми и представления.

Независимо дали предпочитате спокойна СПА почивка, семейна ваканция или активен отдих сред природата, Девин предлага всичко необходимо за едно пълноценно и запомнящо се лято в Родопите.

ГАЛЕРИЯ: Родопите се подготвят за едни от най-силните си летни сезони ‹ Виж всички 6 снимки ›

За повече информация и резервации:

СПА Хотел Персенк: https://www.book.persenk.eu/

За контакт: тел. +359 895 428076, имейл: marketing@persenk.eu

Парк Хотел и СПА Модър: https://hotelmodar.bg/

За контакт: тел. +359 895 428076 и +359 878 525394, имейл: marketing@hotelmodar.bg