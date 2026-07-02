Въпреки пълните плажове и хилядите ентусиасти, които посрещнаха "Джулай морнинг“ по родното Черноморие, летният туристически сезон у нас остава изпълнен с сериозни предизвикателства. Това коментира предприемачът Димитър Тодоранов

Според него туристическият бранш в България навлиза в изцяло нов етап, който се характеризира със свирепа конкуренция, сериозен ръст на разходите и все по-взискателни клиенти.

Видях пълни курорти, щастливи хора и много усмивки. Но за бизнеса нещата не могат да се оценят еднозначно. Разходите за заплати, суровини и обучение растат и това неминуемо се отразява на цените коментира бизнесменът Димитър Тодоранов в предаването "Пресечна точка“ по NOVA.

Предприемачът призна, че поскъпването на услугите е факт, но според него същинският проблем не е в самите цени, а в качеството, което туристите получават срещу парите си. По думите му хората си тръгват разочаровани тогава, когато услугата не отговаря на предварителните им очаквания.

В тази връзка Тодоранов направи паралел с южната ни съседка: "В Гърция също има скъпи и евтини места, както и в България. Разликата е, че там много често собственикът лично посреща и обслужва гостите, което кара туристите да се чувстват специални.

Той допълни, че подобни добри примери вече има и в България, и именно тези обекти успяват да задържат клиентите си.

По наблюдения на предприемача общият туристически поток това лято бележи спад от около 20% спрямо миналата година. На пазара обаче се наблюдава сериозно разслоение:

Освен вътрешните проблеми с обслужването, Тодоранов изведе на преден план и логистичните абсурди у нас. Ремонтите по пътищата в разгара на лятото и лошата инфраструктура влошават настроението на туристите още преди да са стигнали до дестинацията си.

Още по-наболял е проблемът с достъпа на чужденци до Южното Черноморие. "Каним световни изпълнители и известни диджеи, но много чужденци просто няма как да стигнат дотук. Липсват достатъчно полети“, подчерта той и призова за спешно подобряване на транспортната свързаност и осигуряване на повече директни полети до летище Бургас.

Димитър Тодоранов отправи апел към българските туристи да не бъдат само критични, но и да споделят по-често положителните си впечатления, когато останат доволни от родното гостоприемство.