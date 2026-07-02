Георги Околски е състезател по алпийски ски и представител на СК "Рилец“.

Г-н Околски, Вие сте израснали в планината и познавате Мальовица от години. Какво място заема тя в българските зимни спортове?

Мальовица е много повече от туристическа дестинация. Това е място с история и традиции, където поколения български спортисти са направили първите си стъпки в планината. Всеки, който е тренирал тук, знае какво означава това място. Аз тренирам около 30 деца от 5-6 години там. Преди това базата пустееше и не можеше да се ползва Завършването на модернизацията би облекчило много процеса на обучение.

Защо толкова много спортни клубове подкрепят модернизацията на лифта?

Защото гледаме на проекта през призмата на спорта. Един модерен лифт означава по-добър достъп до тренировъчните терени, повече сигурност и възможност повече деца да спортуват. Това не е въпрос на удобство, а на условия за развитие. Ако искаме да имаме бъдещи шампиони, трябва да им осигурим среда, в която да се подготвят.

Някои хора смятат, че лифтът не е толкова важен. Как бихте им отговорили?

Разбирам, че когато човек не е свързан със спорта или планината, може да изглежда така. Но за нас лифтът е част от инфраструктурата, без която тренировъчният процес е много по-труден. Съвременните съоръжения не заменят природата – те правят достъпа до нея по-безопасен и организиран. Освен това е важно да се каже, че проекта за модернизация не е свързан с вреда за природата. И сега през този сезон се качвам там, стотици туристи също.. Не виждам да се изсичат дървета или други действия, които да са укорими. Виждам грижа и едно усърдие Мальовица да си развие инфраструктурата и да предложи нормални условия за любителите на ските.

Според Вас модернизацията ще промени ли духа на Мальовица?

Не. Ако проектът се реализира с уважение към природата и при спазване на всички изисквания, той няма да промени духа на Мальовица. Напротив – ще помогне това място да остане живо и да продължи да изпълнява своята роля за спорта и туризма. Истинската опасност е емблематични планински райони да останат без възможност да се развиват.

ГАЛЕРИЯ: Георги Околски: За нас модерният лифт не е лукс. Той е необходимост ‹ ›

Какво би означавало забавянето на проекта за спортните клубове?

Всяко забавяне се отразява на подготовката. Клубовете планират тренировъчни лагери, състезания и работа с деца месеци напред. Когато липсва предвидимост, това се отразява както на спортистите, така и на треньорите и семействата, които инвестират време и средства в този спорт.

Какво печелят децата от една модерна планинска база?

Преди всичко – повече възможности. Повече време за тренировки, по-добри условия и по-голяма безопасност. Но печелят и нещо още по-важно – любов към планината. Спортът възпитава дисциплина, уважение и характер, а Мальовица е едно от местата, където тези качества се изграждат най-естествено.

Какво бихте казали на хората, които обичат Мальовица, но се притесняват от всяка промяна?

Мисля, че всички имаме една обща цел – Мальовица да остане красива, достъпна и жива. Важно е да пазим природата, но също толкова важно е да създаваме условия хората да спортуват, да се движат и да се докосват до нея. Вярвам, че двете могат да вървят заедно.

Ако трябва с едно изречение да кажете защо този проект е важен, какво бихте казали?

Бъдещето на българските зимни спортове зависи не само от талантливите деца, а и от това дали ще им дадем съвременни условия да се развиват – а Мальовица заслужава именно такова бъдеще.