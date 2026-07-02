Германският технологичен гигант "Бош“ (Bosch) ще преустанови дейността на своя Инженеринг център в София до средата на 2027 г. Решението е част от глобална консолидация на инженеринговата дейност на концерна и ще засегне около 670 служители.

Според експерти събитието отразява дълбоката структурна криза, натрупаните финансови загуби и засиления натиск от страна на азиатската конкуренция върху европейския автомобилен сектор.

Хронология на съкращенията

Процесът по преструктуриране и оптимизация в софийския център ще се проведе на два етапа:

През 2026 г. – съкращаване на първите 400 работни места.

До средата на 2027 г. – преустановяване на дейността и оптимизация на останалите 270 позиции.

"Автомобилната индустрия преживява една от най-значимите трансформации в своята история. Адаптирането към тази нова реалност изисква от нас да вземаме стратегически и понякога трудни решения“, коментира Дан Лазареску, главен изпълнителен директор на "Роберт Бош“ ЕООД.

От дружеството подчертават, че процесът ще бъде изцяло съобразен със социалната отговорност и ще се проведе в тясно сътрудничество с местните институции.

Закриването на инженеринговото звено в София не се дължи на локалната бизнес среда в България, а е следствие от мащабни процеси в Европа. В предаването "Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria автомобилният експерт и главен редактор на RoadHunter Цветан Илиев поясни, че решението е пряко свързано с финансовите резултати на Bosch. Компанията отчита загуба за първи път от 2009 година насам, което налага спешни организационни промени.

Европейската автомобилна индустрия е подложена на сериозен натиск поради няколко ключови фактора.

1. Намаляване на автомобилното производство в Европа и изместване на търсенето към външни пазари.

2. По-бавно от очакваното навлизане на електрическата мобилност и автономното шофиране.

3. Липса на ясна правна рамка за водородните технологии и високи разходи за иновации.

4. Китайските марки навлизат агресивно на европейския пазар с по-ниски цени, атрактивен дизайн и добро технологично оборудване. По думите на Илиев, изнасянето на производства в Китай през годините е създало силен конкурент, който работи по-бързо и по-евтино.

Една от водещите и най-директни причини за затварянето на центъра в София е прекратяването на ключови партньорства по веригата. Българското звено е работило в тясно сътрудничество с автомобилния гигант Volkswagen по проекти за автоматизация на автомобилите.

Проблемите в софтуерния сектор и натрупаните разходи обаче доведоха до спиране на съвместната дейност. Това се случва в момент, в който самият Volkswagen преминава през тежко преструктуриране, включващо затваряне на заводи в Германия и съкращения на персонал.

Европа има силни предложения на пазара, но трябва да засили позициите си там, където традиционно е силна, а не да се опитва да се съревновава с това, в което китайците са силни. Наблюдавам и известна загуба на идентичност у европейските автомобилни производители

допълва Цветан Илиев пред Bloomberg Bulgaria

Какво остава за "Бош“ в България?

Въпреки закриването на инженеринговия център, групата "Бош“ запазва пазарното си присъствие у нас, където развива дейност от над 30 години. Компанията ще продължи да оперира чрез трите си основни дружества.

Служителите, отговорни за продажбите, обслужването и обученията, ще продължат работата си с клиентите на българския пазар. Към края на 2025 г. Групата "Бош“ легитимира присъствието си в страната с над 1000 служители и годишен оборот от 196 млн. евро (383 млн. лева).

Експертите обаче остават умерени песимисти за краткосрочното бъдеще на автомобилния сектор у нас. Не се очаква бързо възстановяване или значителен ръст на нови инвестиции, тъй като пазарът остава в режим на трудна адаптация към новите икономически и геополитически реалности.